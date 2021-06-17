Украина – Северная Македония: где и когда смотреть матч группы С на Евро-2020

Команда Андрея Шевченко сыграет второй матч на чемпионате Европы 17 июня в Бухаресте, начало в 16:00. Смотрите список всех трансляций на ТВ и в интернете

Расписание трансляций матча Евро-2020 Украина - Северная Ирландия 17 июня на ТВ и в интернете

Важнейший поединок для нашей национальной команды! Сегодня, 17 июня, "сине-желтые" проведут свой второй матч на Евро-2020 против Северной Македонии. Украина – Северная Македония онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, фото и видео.

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В прямом эфире поединок на "Арена Националэ" в столице Румынии, начиная с 16:00, покажeт телеканал "Украина". Также матч в прямом эфире можно смотреть на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". В Интернете трансляция игры Украина – Северная Македония будет доступна на сервисе OLL.TV, а стрим игры с комментариями болельщиков – на нашем YouTube канале ТуМатч.

Расписание трансляций матча Украина – Северная Македония:

канал "Украина"

канал "Футбол 1"

канал "Футбол 2"

стрим на YouTube канале ТуМатч

трансляция на сервисе OLL.TV

Ранее в стартовых матчах на Евро сегодняшние соперники проиграли. Украина уступила Нидерландами со счетом 2:3, а Северная Македония проиграла австрийцам 1:3.

Соперники встретятся в пятый раз в истории, и впервые за последние шесть лет. Счет пока в нашу пользу – две победы Украины, одна ничья и одна победа Северной Македонии.

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