Україна – Північна Македонія: де і коли дивитися матч групи С на Євро-2020

Найважливіший поєдинок для нашої національної команди! Сьогодні, 17 червня, "синьо-жовті" проведуть свій другий матч на Євро-2020 проти Північної Македонії. Україна – Північна Македонія онлайн-трансляція доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, фото і відео.
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У прямому ефірі поєдинок на "Арена Націонале" в столиці Румунії, починаючи з 16:00, транслюватиме телеканал "Україна". Також матч в прямому ефірі можна дивитися на каналах "Футбол 1" і "Футбол 2". В Інтернеті трансляція гри Україна – Північна Македонія буде доступна на сервісі OLL.TV, а стрім гри з коментарями уболівальників – на нашому YouTube каналі ТуМатч.
Розклад трансляцій матчу Україна – Північна Македонія:
- канал "Україна"
- канал "Футбол 1"
- канал "Футбол 2"
- стрім на YouTube каналі ТуМатч
- онлайн матчу з відео голів, фото і статистикою
- трансляція на сервісі OLL.TV
Раніше в стартових матчах на Євро сьогоднішні суперники програли. Україна поступилася Нідерландами з рахунком 2:3, а Північна Македонія програла австрійцям 1:3.
Суперники зустрінуться в п'ятий раз в історії, і вперше за останні шість років. Рахунок поки в нашу користь – дві перемоги України, одна нічия і одна перемога Північної Македонії.
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