17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Україна – Північна Македонія: де і коли дивитися матч групи С на Євро-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
17 червня, 11:48
Копіювати лінк
Команда Андрія Шевченка зіграє другий матч на чемпіонаті Європи 17 червня в Бухаресті, початок о 16:00. Дивіться список всіх трансляцій на ТБ і в інтернеті
Розклад трансляцій матчу Євро-2020 Україна - Північна Ірландія 17 червня на ТБ і в інтернеті
Розклад трансляцій матчу Євро-2020 Україна - Північна Ірландія 17 червня на ТБ і в інтернеті

Найважливіший поєдинок для нашої національної команди! Сьогодні, 17 червня, "синьо-жовті" проведуть свій другий матч на Євро-2020 проти Північної Македонії. Україна – Північна Македонія онлайн-трансляція доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, фото і відео.

Читайте також. Україна – Північна Македонія: у відомого коментатора з'явилося неприємне передчуття

У прямому ефірі поєдинок на "Арена Націонале" в столиці Румунії, починаючи з 16:00, транслюватиме телеканал "Україна". Також матч в прямому ефірі можна дивитися на каналах "Футбол 1" і "Футбол 2". В Інтернеті трансляція гри Україна – Північна Македонія буде доступна на сервісі OLL.TV, а стрім гри з коментарями уболівальників – на нашому YouTube каналі ТуМатч.

Розклад трансляцій матчу Україна – Північна Македонія:

Раніше в стартових матчах на Євро сьогоднішні суперники програли. Україна поступилася Нідерландами з рахунком 2:3, а Північна Македонія програла австрійцям 1:3.

Суперники зустрінуться в п'ятий раз в історії, і вперше за останні шість років. Рахунок поки в нашу користь – дві перемоги України, одна нічия і одна перемога Північної Македонії.

Читайте також: Стрім матчу Україна – Північна Македонія. Дивимося матч Євро-2020 разом

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Пʼятниця, 18 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти