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Англія --
Шотландія --
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Нідерланди --
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Україна --
Австрія --
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Фінляндія --
Бельгія --
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Хорватія --
Шотландія --
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Чехія --
Англія --
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Швеція --
Польща --
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Словаччина --
Іспанія --
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30 мільйонів за Яремчука! Героя збірної України покликали до клубу Ярмоленка

Олег Люлька Олег Люлька
17 червня, 16:47
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Основного нападника збірної України Романа Яремчука має намір викупити у Гента лондонський Вест Гем – але на Романа є серйозний претендент і в Німеччині
Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук
Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук / Фото: Reuters

Форвард збірної України Роман Яремчук може стати одноклубником Андрія Ярмоленка в лондонському Вест Гемі. Зараз вони разом виступають і забивають за національну команду на Євро. Онлайн Україна – Північна Македонія дивіться на нашому сайті.

Як повідомляє журналіст Calciomercato Даніеле Трекка, український форвард Гента Роман Яремчук потрапив до сфери інтересів Вест Гема, а також німецького Вольфсбурга.

Роман Яремчук
Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Гент просить за Яремчука 25-30 мільйонів євро, але ця сума не відлякує Вест Гем. Англійський клуб нині займається пошуком заміни Себастьяну Аллеру, який взимку пішов до Аяксу.

Читайте також: Міс збірної України: на кого Яремчук дивиться в бінокль

Що стосується Вольфсбурга, то німці також готують пропозицію щодо 25-річного Яремчука.

Дивіться, як Яремчук забив Нідерландам на Євро

Додамо, що Вест Гем точно може запропонувати непогані умови і самому Яремчуку. Нагадаємо, за даними британських ЗМІ, в цій лондонській команді Ярмоленко отримує 7 млн євро на рік.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
2
4:4
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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