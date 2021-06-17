30 мільйонів за Яремчука! Героя збірної України покликали до клубу Ярмоленка

Основного нападника збірної України Романа Яремчука має намір викупити у Гента лондонський Вест Гем – але на Романа є серйозний претендент і в Німеччині

Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук / Фото: Reuters

Форвард збірної України Роман Яремчук може стати одноклубником Андрія Ярмоленка в лондонському Вест Гемі. Зараз вони разом виступають і забивають за національну команду на Євро. Онлайн Україна – Північна Македонія дивіться на нашому сайті.

Як повідомляє журналіст Calciomercato Даніеле Трекка, український форвард Гента Роман Яремчук потрапив до сфери інтересів Вест Гема, а також німецького Вольфсбурга.

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Гент просить за Яремчука 25-30 мільйонів євро, але ця сума не відлякує Вест Гем. Англійський клуб нині займається пошуком заміни Себастьяну Аллеру, який взимку пішов до Аяксу.

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Що стосується Вольфсбурга, то німці також готують пропозицію щодо 25-річного Яремчука.

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Додамо, що Вест Гем точно може запропонувати непогані умови і самому Яремчуку. Нагадаємо, за даними британських ЗМІ, в цій лондонській команді Ярмоленко отримує 7 млн євро на рік.