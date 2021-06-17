Стрім матчу Україна – Північна Македонія. Дивимося матч Євро-2020 разом

Збірна України проведе другий матч на Євро-2020. Сьогодні нашим суперником буде головний аутсайдер чемпіонату Європи Північна Македонія, але розслабляється підопічним Андрія Шевченка рано

Другий матч на Євро-2020 Україна проведе проти Північної Македонії

У четвер, 17 червня, у другому турі Євро-2020 збірна України в Бухаресті на Національному стадіоні зустрінеться з командою Північної Македонії. Матч розпочнеться о 16:00, а на нашому сайті пройде онлайн Україна – Північна Македонія.

Крім цього, ми проведемо стрім матчу Україна – Північна Македонія в нашому Youtube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників.

Україна вже двічі перемагала Північну Македонію, ще по разу була зафіксована перемога македонців і нічия. Найбільш пам'ятний поєдинок пройшов в 2004 році, коли нинішньому головному тренеру синьо-жовтих Андрію Шевченку вибили два зуба. Сьогодні Шева точно захоче взяти реванш!

Аналітики FAVBET бачать Україну фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Андрія Шевченка 1.71, на нічию – 3.75, на перемогу Північної Македонії – 5.60. Самим же вірогідним рахунком є перемога України 1: 0 (5.60).

Раніше ми приводили прогноз погоди під час матчу Україна – Північна Македонія. Україна на третьому Євро поспіль може потрапити під зливу. Два попередніх випадки завершилися для нашої команді поразками. Шева сподівається, що цього разу гру не доведеться зупиняти.