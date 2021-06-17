16 червня 22:00 Відео
Італія 3
Швейцарія 0
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Обіцяють грозу: прогноз погоди під час матчу Україна – Македонія

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
17 червня, 09:51
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Україна на третьому Євро поспіль може потрапити під зливу. Два попередніх випадки завершилися для нашої команді поразками. Шева сподівається, що цього разу гру не доведеться зупиняти
Під час матчу Україна - Північна Македонія обіцяють грозу
Під час матчу Україна - Північна Македонія обіцяють грозу / Фото: Reuters

Збірна України сьогодні зустрінеться з Північної Македонією в другому турі Євро-2020. Поєдинок пройде в Бухаресті на Національному стадіоні. Україна – Північна Македонія трансляція є на нашому сайті.

Напередодні матчу великі побоювання виникли через погоду в столиці Румунії – синоптики обіцяли грозу.

Українці вже двічі ставали жертвами стихії на чемпіонатах Європи. У 2012 році в Донецьку довелося тимчасово зупинити матч проти Франції, а в 2016-м під проливним дощем наша команда грала з Північною Ірландією. Обидва поєдинки, до слова, українці програли з рахунком 0:2.

Що ж, побоювання були не безпідставні. Прогноз погоди на 17 червня обіцяє в Бухаресті дощі протягом усього дня. О 16:00, коли стартує матч Україна – Північна – Македонія, ймовірність опадів становить 71% і йде на зниження. Додамо, що температура повітря коливається в районі 23-25 градуса.

Втім, перед матчем головний тренер української збірної Андрій Шевченко висловив надію, що погода не завадить проведенню матчу.

"Вплинути на це ми ніяк не можемо. Як природа розпорядиться, при таких умовах і будемо грати. Але погода враховується завжди. Якщо буде злива, сподіваюся, вона не буде такою, що доведеться зупиняти матч. Треба хоча б мати можливість провести гру без зупинок", – зізнався Шева.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
3:0
Відео Про матч
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на:
22:00
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Пʼятниця, 18 червня
16:00
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19:00
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