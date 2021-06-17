Обещают грозу: прогноз погоды во время матча Украина – Македония

Украина на третьем Евро подряд может попасть под ливень. Два предыдущих случая завершились для нашей команді поражениями. Шева надеется, что в этот раз игру не придется останавливать

Во время матча Украина - Северная Македония обещают грозу / Фото: Reuters

Сборная Украины сегодня встретится с Северной Македонией во втором туре Евро-2020. Поединок пройдет в Бухаресте на Национальном стадионе. Украина – Северная Македония трансляция есть на нашем сайте.

Накануне матча большие опасения возникли из-за погоды в столице Румынии – синоптики обещали грозу.

Украинцы уже дважды становились жертвами стихии на чемпионатах Европы. В 2012 году в Донецке пришлось приостановить матч против Франции, а в 2016-м под проливным дождем наша команда играла с Северной Ирландией. Оба поединка, к слову, украинцы проиграли со счетом 0:2.

Что ж, опасения были не беспочвенны. Прогноз погоды на 17 июня обещает в Бухаресте дожди на протяжении всего дня. В 16:00, когда стартует матч Украина – Северная – Македония, вероятность осадков составляет 71% и идет на снижение. Добавим, что температура воздуха колеблется в районе 23-25 градуса.

Впрочем, перед матчем главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко выразил надежду, что погода не помешает проведению матча.