Міс збірної України: на кого Яремчук дивиться в бінокль

Свої голи форвард Гента присвячує улюбленій дружині, з якою виховують сина

Христина - дружина Романа Яремчука / Фото: Instagram

Роман Яремчук – наша бомбардирская надія на Євро-2020. Адже в цьому сезоні форвард відмінно справляється зі своїм завданням – 23 голи в 43 матчах за бельгійський Гент.

А ви бачили, як Роман святкує свої голи? Зображує руками бінокль або окуляри. "Моя дружина дивиться футбол в окулярах, тому після своїх голів таким чином я передаю їй привіт" , – зізнається Яремчук.

З Христиною вони познайомилися ще підлітками. З тих пір – завжди разом. "Я щасливий, що маю вдома таку опору, вона мені допомагає в усьому. Те, що потрапив в національну збірну – це і її заслуга. Разом пройшли складні часи в Динамо і Олександрії, разом поїхали в Бельгію", – розповідає футболіст.

У липні 2019-го Христина народила сина Нікіту.