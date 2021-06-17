17 червня 45+1’
Україна 2
Північна Македонія 0
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Без суддів у Росії немає шансів: збірну РФ розніс в пух і прах Юрій Лоза

Олег Люлька Олег Люлька
17 червня, 16:21
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Співак впевнений, що в заключному турі групового раунду Євро-2020 Росія програє Данії. А також Лоза не розуміє, чому відзначили гол фінів в ворота РФ
Збірна Росії не подобається Лозі
Збірна Росії не подобається Лозі / Фото: Reuters

Російський співак Юрій Лоза розкритикував збірну Росії, незважаючи на перемогу РФ над Фінляндією 1:0.

"Я не зрозумів, чому гол фінів скасували. Там не було офсайду. Не знаю, що судді там дивляться. Фіни забили нормальний гол, його потрібно було зараховувати. Все могло бути зовсім інакше. Ми ледве-ледве виграли у найслабшої команди. Ми не атакуємо, не б'ємо по воротах. У нас немає осмисленого футболу. У Копенгагені проти Данії у нас ніяких шансів немає. Подивіться, як грають данці. Їх програш Фінляндії ні про що не свідчить", – цитує Лозу Спорт-Експрес

Матч заключного туру групового етапу Євро-2020, в якому Росія зіграє проти данців в Копенгагені, відбудеться 21 червня.

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Раніше ми писали, що гра збірної Росії не вразила ексзірку чемпіонату Росії – Ярошик назвав РФ мертвою командою.

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Бельгія Бельгія Бел
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Росія Росія Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: В П
3
Фінляндія Фінляндія Фін
2
1
0
1
1
1
0
3
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Данія Данія Дан
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П

Дивіться, як Росія ледве-ледве виграла у фінів

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:0 (45+1’)
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 18 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
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