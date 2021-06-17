Без суддів у Росії немає шансів: збірну РФ розніс в пух і прах Юрій Лоза

Російський співак Юрій Лоза розкритикував збірну Росії, незважаючи на перемогу РФ над Фінляндією 1:0.
"Я не зрозумів, чому гол фінів скасували. Там не було офсайду. Не знаю, що судді там дивляться. Фіни забили нормальний гол, його потрібно було зараховувати. Все могло бути зовсім інакше. Ми ледве-ледве виграли у найслабшої команди. Ми не атакуємо, не б'ємо по воротах. У нас немає осмисленого футболу. У Копенгагені проти Данії у нас ніяких шансів немає. Подивіться, як грають данці. Їх програш Фінляндії ні про що не свідчить", – цитує Лозу Спорт-Експрес
Матч заключного туру групового етапу Євро-2020, в якому Росія зіграє проти данців в Копенгагені, відбудеться 21 червня.
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Раніше ми писали, що гра збірної Росії не вразила ексзірку чемпіонату Росії – Ярошик назвав РФ мертвою командою.
Дивіться, як Росія ледве-ледве виграла у фінів