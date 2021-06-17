30 миллионов за Яремчука! Героя сборной Украины позвали в клуб Ярмоленко

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может стать одноклубником Андрея Ярмоленко по лондонскому Вест Хэму. Сейчас они вместе выступают и забивают за национальную команду на Евро. Онлайн Украина – Северная Македония смотрите на нашем сайте.
Как сообщает журналист Calciomercato Даниэле Трекка, украинский форвард Гента Роман Яремчук попал в сферу интересов Вест Хэма, а также немецкого Вольфсбурга.
Гент просит за Яремчука 25-30 миллионов евро, но эта сумма не отпугивает Вест Хэм. Английский клуб в данный момент занимается поиском замены Себастьяну Аллеру, который зимой ушел в Аякс.
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Что касается Вольфсбурга, то немцы также готовят предложение по 25-летнему Яремчуку.
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Добавим, что Вест Хэм наверняка может предложить неплохие условия и самому Яремчуку. Напомним, по данным британским СМИ, в этой лондонской команде Ярмоленко получает 7 млн евро в год.