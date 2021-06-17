Футболістам заборонили чіпати пляшки на Євро-2020. Відгукнулася витівка Роналду

УЄФА відреагував на поведінку гравців під час прес-конференцій, коли Кріштіану Роналду, Поль Погба і Мануель Локателлі відсували від себе або прибирали під стіл спонсорські напої

Кріштіану Роналду не любить колу

УЄФА відреагував на футболістів, які відсували або прибирали зі столу пляшки з офіційними напоями турніру під час прес-конференцій на Євро-2020. Нагадаємо, що португалець Кріштіану Роналду прибрав зі столу дві пляшки коли і замість них поставив пляшку зі звичайною водою, виступаючи за здоровий спосіб життя.

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А потім за прикладом Кріштіану пішов італієць Мануель Локателлі, який також відсунув від себе пляшки з колою. А лідер збірної Франції Поль Погба прибрав зі столу пиво. Погба – мусульманин. А ця релігія забороняє вживати алкоголь.

"УЄФА нагадав всім учасникам турніру, що спонсорські угоди є невід'ємною частиною проведення турніру і розвитку футболу в Європі, в тому числі жіночого і дитячого", – дає заяву організаторів Євро Reuters

За словами директора УЄФА з організації заходів Мартіна Каллена, найбільші проблеми були пов'язані з діями Роналду, проте в водночас організатори розуміють, чому футболісти могли вчинити так з релігійних міркувань.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи.

Дивіться, як Роналду прибрав пляшки