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Північна Македонія 1
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
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Футболістам заборонили чіпати пляшки на Євро-2020. Відгукнулася витівка Роналду

Олена Павлова Олена Павлова
17 червня, 18:02
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УЄФА відреагував на поведінку гравців під час прес-конференцій, коли Кріштіану Роналду, Поль Погба і Мануель Локателлі відсували від себе або прибирали під стіл спонсорські напої
Кріштіану Роналду не любить колу
Кріштіану Роналду не любить колу

УЄФА відреагував на футболістів, які відсували або прибирали зі столу пляшки з офіційними напоями турніру під час прес-конференцій на Євро-2020. Нагадаємо, що португалець Кріштіану Роналду прибрав зі столу дві пляшки коли і замість них поставив пляшку зі звичайною водою, виступаючи за здоровий спосіб життя.

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А потім за прикладом Кріштіану пішов італієць Мануель Локателлі, який також відсунув від себе пляшки з колою. А лідер збірної Франції Поль Погба прибрав зі столу пиво. Погба – мусульманин. А ця релігія забороняє вживати алкоголь.

"УЄФА нагадав всім учасникам турніру, що спонсорські угоди є невід'ємною частиною проведення турніру і розвитку футболу в Європі, в тому числі жіночого і дитячого", – дає заяву організаторів Євро Reuters

За словами директора УЄФА з організації заходів Мартіна Каллена, найбільші проблеми були пов'язані з діями Роналду, проте в водночас організатори розуміють, чому футболісти могли вчинити так з релігійних міркувань.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи.

Дивіться, як Роналду прибрав пляшки

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
2
4:4
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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