Відео дня! Син Ярмоленка докричався до тата в Амстердам з Лондона по ходу матчу

На божевільний гол у ворота збірної Нідерландів вінгера української команди і лондонського Вест Гема Андрія Ярмоленка точно зарядила шалена підтримка дітей

Андрій Ярмоленко і його син Іван / Фото: Reuters, Instagram

Дружина Андрія Ярмоленка Інна поділилася в Instagram енергетичним відео зі своїх лондонських апартаментів, показавши, як емоційно їхні сини, 8-річний Іван та 5-річний Данило, вболівали за збірну України в матчі з Нідерландами 2:3.

Особливо старався Іван, який перед плазмою, на якій транслювався матч Нідерланди – Україна, виліз на крісло і, розмахуючи синьо-жовтим прапором, скандував, злегка гаркавлячи: "У-кра-ї-на! У-кра-ї-на!"

У підсумку, навіть з неблизького Лондона, син Андрія Ярмоленко докричався до свого батька в Амстердамі, і той забив шедевральний гол у ворота Нідерландів, закрутивши м'яч з 25 метрів в "дев'ятку".

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Шкода тільки, що Україна, відігравшись з 0:2, пропустила в кінці і все ж поступилася Нідерландам 2:3.

Дивіться відео голу Ярмоленка Нідерландам