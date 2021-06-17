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Не Ярмоленко и не украинец: аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча

Олег Люлька Олег Люлька
17 июня, 21:49
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Самую высокую оценку за матч Украина – Северная Македония аналитический портал WhoScored поставил не Андрею Ярмоленко, а пропустившему от него Столе Димитриевски
Вратарь Северной Македонии Столе Димитриевски
Вратарь Северной Македонии Столе Димитриевски / Фото: Reuters

Аналитический портал WhoScored не согласился с УЕФА, назвавшим лучшим игроком матча Украина – Северная Македония 2:1 Андрея Ярмоленко.

Самую высокую оценку от WhoScored по итогам поединка в Бухаресте получил голкипер сборной Северной Македонии Столе Димитриевски – 8.5.

Напомним, в конце матча с украинцами 27-летний вратарь испанского Райо Вальекано Димитриевски парировал пенальти в исполнении Руслана Малиновского, подарив своей сборной надежду на спасение. Однако команда Андрея Шевченко все же довела поединок до первой для себя победы на Евро-2020.

Добавим, что следом за вратарем македонцев, по оценкам за игру у аналитиков, расположился наш кипер Георгий Бущан (7,9). Ярмоленко, несмотря на гол и результативную передачу, занял в этом списке лишь третье место (7,8).

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук
Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук / Фото: Reuters

Интересно, что после победы над Северной Македонией Ярмоленко пошел наперерез Роналду. Если португалец на одной из пресс-конференций убрал напитки спонсоров на столе куда подальше, то лидер украинской сборной поступил с точностью до наоборот, подсунув их к себе.

Обзор матча Украина – Северная Македония 2:1

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#
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Г
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Италия
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2
Уэльс
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
2
4:4
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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Пятница, 18 июня
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