18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Ярмоленко предлагают сделать Почетным гражданином Чернигова

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 июня, 12:22
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С таким предложением выступил лидер "Радикальной партии" Ляшко. На Евро-2020 Ярмоленко феерит – забил супергол Нидерландам и обеспечил победу над Северной Македонией
Ляшко призвал земляка "забивать еще"
Ляшко призвал земляка "забивать еще" / Фото: Reuters

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал присвоить звание Почетного гражданина Чернигова Андрею Ярмоленко, гол и результативная передача которого накануне принесли сборной Украины победу над Северной Македонией 2:1 на Евро-2020.

"Обращаюсь к Черниговскому городскому совету и городскому голове Владиславу Атрошенко с предложением предоставить Андрею Ярмоленко звание почетного гражданина нашего родного города. Земляк, мы гордимся тобой! Забивай еще!" – написал у себя в Facebook Олег Ляшко

Напомним, что, забив мяч и отдав результативную передачу на Романа Яремчука в игре с Северной Македонией, Андрей Ярмоленко стал рекордсменом украинской сборной по системе "гол+пас". Ярмоленко на два балла превзошел Андрея Шевченко.

Также мы писали о другом рекорде, связанном с вингером Вест Хэма. Ярмоленко и Яремчук стали первым дуэтом в истории чемпионатов Европы, который сумел отличиться забитыми мячами в обоих стартовых матчах турнира.

Обзор матча Украина – Северная Македония (2:1)

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
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Суббота, 19 июня
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