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Франция --
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Германия --
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Польша --
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Италия --
Уэльс --
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Швейцария --
Турция --
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Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
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Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
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Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
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Ярмоленко демонстративно пошел вразрез с Роналду: смотрите, что украинец сделал с колой

Олег Люлька Олег Люлька
17 июня, 20:43
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Если знаменитый португалец убрал напитки спонсоров куда подальше, то лидер украинской сборной после победы над Северной Македонией поступил с точностью до наоборот
Криштиану Роналду и Андрей Ярмоленко
Криштиану Роналду и Андрей Ярмоленко / Фото: скриншот

Андрей Ярмоленко, признанный лучшим футболистом матча Украина – Северная Македония 2:1, решил пойти наперекор легендарному Криштиану Роналду.

Напомним, на одной из пресс-конференций на Евро Роналду убрал со стола две бутылки колы и вместо них поставил бутылку с обычной водой, тем самым выступая за здоровый образ жизни.

Криштиану Роналду не любит колу
Криштиану Роналду не любит колу

Позже примеру Криштиану последовал итальянец Мануэль Локателли, который также отодвинул от себя бутылки с колой. А лидер сборной Франции Поль Погба убрал со стола пиво. Погба – мусульманин. А эта религия запрещает употреблять алкоголь.

Тогда как Андрей Ярмоленко на пресс-конференции после поединка с Северной Македонией, в котором он отметился голом и результативной передачей, наоборот, решил пропиарить попавшие в немилость других звезд напитки.

"А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал кока-колу. А я поставлю кока-колу, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной!" – эмоционально произнес Ярмоленко, обращаясь к спонсорам за столом для пресс-конференции

Читайте также: Футболистам запретили трогать бутылки на Евро-2020. Аукнулась выходка Роналду

Обзор матча Украина – Северная Македония (2:1)

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
2
4:4
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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Четверг, 17 июня
2:1
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Пятница, 18 июня
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