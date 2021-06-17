Ярмоленко демонстративно пошел вразрез с Роналду: смотрите, что украинец сделал с колой

Если знаменитый португалец убрал напитки спонсоров куда подальше, то лидер украинской сборной после победы над Северной Македонией поступил с точностью до наоборот

Криштиану Роналду и Андрей Ярмоленко / Фото: скриншот

Андрей Ярмоленко, признанный лучшим футболистом матча Украина – Северная Македония 2:1, решил пойти наперекор легендарному Криштиану Роналду.

Напомним, на одной из пресс-конференций на Евро Роналду убрал со стола две бутылки колы и вместо них поставил бутылку с обычной водой, тем самым выступая за здоровый образ жизни.

Криштиану Роналду не любит колу

Позже примеру Криштиану последовал итальянец Мануэль Локателли, который также отодвинул от себя бутылки с колой. А лидер сборной Франции Поль Погба убрал со стола пиво. Погба – мусульманин. А эта религия запрещает употреблять алкоголь.

Тогда как Андрей Ярмоленко на пресс-конференции после поединка с Северной Македонией, в котором он отметился голом и результативной передачей, наоборот, решил пропиарить попавшие в немилость других звезд напитки.

"А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал кока-колу. А я поставлю кока-колу, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной!" – эмоционально произнес Ярмоленко, обращаясь к спонсорам за столом для пресс-конференции

Читайте также: Футболистам запретили трогать бутылки на Евро-2020. Аукнулась выходка Роналду

Обзор матча Украина – Северная Македония (2:1)