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Швеция --
Польша --
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Словакия --
Испания --
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Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Футболистам запретили трогать бутылки на Евро-2020. Аукнулась выходка Роналду

Елена Павлова Елена Павлова
17 июня, 18:02
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УЕФА отреагировал на поведение игроков во время пресс-конференций, когда Криштиану Роналду, Поль Погба и Мануэль Локателли отодвигали от себя или убирали под стол спонсорские напитки
Криштиану Роналду не любит колу
Криштиану Роналду не любит колу

УЕФА отреагировал на футболистов, которые отодвигали или убирали со стола бутылки с официальными напитками турнира во время пресс-конференций на Евро-2020. Напомним, что португалец Криштиану Роналду убрал со стола две бутылки колы и вместо них поставил бутылку с обычной водой, выступая за здоровый образ жизни.

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А затем примеру Криштиану последовал итальянец Мануэль Локателли, который также отодвинул от себя бутылки с колой. А лидер сборной Франции Поль Погба убрал со стола пиво. Погба – мусульманин. А эта религия запрещает употреблять алкоголь.

"УЕФА напомнил всем участникам турнира, что спонсорские сделки являются неотъемлемой частью проведения турнира и развития футбола в Европе, в том числе женского и детского", – дает заявление организаторов Евро Reuters

По словам директора УЕФА по организации мероприятий Мартина Каллена, самые большие проблемы были связаны с действиями Роналду, однако в то же время организаторы понимают, почему футболисты могли поступить так по религиозным соображениям.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

Смотрите, как Роналду убрал бутылки

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
2
4:4
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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