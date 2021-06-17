Футболистам запретили трогать бутылки на Евро-2020. Аукнулась выходка Роналду

УЕФА отреагировал на поведение игроков во время пресс-конференций, когда Криштиану Роналду, Поль Погба и Мануэль Локателли отодвигали от себя или убирали под стол спонсорские напитки

Криштиану Роналду не любит колу

УЕФА отреагировал на футболистов, которые отодвигали или убирали со стола бутылки с официальными напитками турнира во время пресс-конференций на Евро-2020. Напомним, что португалец Криштиану Роналду убрал со стола две бутылки колы и вместо них поставил бутылку с обычной водой, выступая за здоровый образ жизни.

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А затем примеру Криштиану последовал итальянец Мануэль Локателли, который также отодвинул от себя бутылки с колой. А лидер сборной Франции Поль Погба убрал со стола пиво. Погба – мусульманин. А эта религия запрещает употреблять алкоголь.

"УЕФА напомнил всем участникам турнира, что спонсорские сделки являются неотъемлемой частью проведения турнира и развития футбола в Европе, в том числе женского и детского", – дает заявление организаторов Евро Reuters

По словам директора УЕФА по организации мероприятий Мартина Каллена, самые большие проблемы были связаны с действиями Роналду, однако в то же время организаторы понимают, почему футболисты могли поступить так по религиозным соображениям.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

Смотрите, как Роналду убрал бутылки