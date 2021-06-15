Выходка Роналду стоила компании 4 миллиарда долларов: он лишь поменял воду на столе

Лидер сборной Португалии перед матчем Евро-2020 заменил газировку на обычную воду, чем обвалил акции компании производителя колы

Криштиану Роналду не любит колу

Сегодня Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Португалец забил два мяча Венгрии и довел свой показатель до 11 голов на континентальных первенствах. На два больше, чем у Мишеля Платини.

А накануне матча Криштиану попал в курьезную ситуацию. На пресс-конференции футболист убрал со стола две бутылки колы и вместо них поставил бутылку с обычной водой. Португалец выступает за здоровый образ жизни, а поэтому против газировки.

Как сообщает Спорт24, этот поступок Роналду дорого обошелся компании, производителю напитка. Перед пресс-конференцией акции компании стоили 56,18 доллара, а потом сразу упали до 55,24 доллара. В целом, стоимость компании снизилась на 4 миллиарда долларов.