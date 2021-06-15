Витівка Роналду коштувала компанії 4 мільярди доларів: він лише поміняв воду на столі

Лідер збірної Португалії перед матчем Євро-2020 замінив газовану на звичайну воду, чим обвалив акції компанії виробника коли

Кріштіану Роналду не любить колу

Сьогодні Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи. Португалець забив два м'ячі Угорщині і довів свій показник до 11 голів на континентальних першостях. На два більше, ніж у Мішеля Платіні.

А напередодні матчу Кріштіану потрапив у курйозну ситуацію. На пресконференції футболіст прибрав зі столу дві пляшки коли і замість них поставив пляшку зі звичайною водою. Португалець виступає за здоровий спосіб життя, а тому проти газованої води.

Як повідомляє Спорт24, цей вчинок Роналду дорого обійшовся компанії, виробнику напою. Перед пресконференцією акції компанії коштували 56,18 долара, а потім відразу впали до 55,24 долара. В цілому вартість компанії знизилася на 4 мільярди доларів.