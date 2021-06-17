Ярмоленко демонстративно пішов урозріз з Роналду: дивіться, що українець зробив з колою

Якщо знаменитий португалець прибрав напої спонсорів подалі, то лідер української збірної після перемоги над Північною Македонією учинив із точністю до навпаки

Кріштіану Роналду і Андрій Ярмоленко / Фото: скриншот

Андрій Ярмоленко, визнаний найкращим футболістом матчу Україна – Північна Македонія 2:1, вирішив піти урозріз із легендарним Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, на одній з прес-конференцій на Євро Роналду прибрав зі столу дві пляшки коли і замість них поставив пляшку зі звичайною водою, у такий спосіб виступаючи за здоровий спосіб життя.

Кріштіану Роналду не любить колу

Пізніше а-ля Кріштіану вчинив італієць Мануель Локателлі, який також відсунув від себе пляшки з колою. А лідер збірної Франції Поль Погба прибрав зі столу пиво. Погба – мусульманин. А ця релігія забороняє вживати алкоголь.

А от Андрій Ярмоленко на прес-конференції після поєдинку з Північної Македонією, в якому він відзначився голом і результативною передачею, навпаки, вирішив пропіарити напої, котрі потрапили в немилість інших зірок.

"А можна, я дещо зроблю? Я бачив, Роналду прибрав кока-колу. А я поставлю кока-колу, поставлю Heineken. Зв'яжіться зі мною!" – емоційно проголосив Ярмоленко, звертаючись до спонсорів за столом для прес-конференції

Читайте також: Футболістам заборонили чіпати пляшки на Євро-2020

Огляд матчу Україна – Північна Македонія (2:1)