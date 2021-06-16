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Германия --
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Уэльс --
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Швейцария --
Турция --
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Украина --
Австрия --
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Северная Македония --
Нидерланды --
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Финляндия --
Бельгия --
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Хорватия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Охранник на Евро не узнал Роналду, пришлось показывать документы: видео

Александр Трикиша Александр Трикиша
16 июня, 23:41
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Криштиану Роналду не такой уж и популярный. Это доказал охранник на стадионе в Будапеште, не узнавший звезду футбола. Он пустил португальца только после сверки документов
Криштиану Роналду не узнали перед стадионом в Будапеште
Криштиану Роналду не узнали перед стадионом в Будапеште / Фото: Reuters

Курьезный случай произошел со знаменитым португальцем Криштиану Роналду перед вчерашним матчем против Венгрии на Евро-2020. Роналду направлялся в раздевалку команды, когда его неожиданно окликнул один из стюардов, который… не узнал футболиста.

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Мужчина перепроверил информацию на его аккредитации и удостоверившись, что перед ним настоящий участник матча, пропустил дальше.

Напомним, что в этом матче Криштиану Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, опередив знаменитого француза Мишеля Платини.

А еще Роналду стал первым игроком, сыгравшим на пяти разных чемпионатах Европы. Португалец дебютировал на Евро еще в 2004 году, и тогда его команда дошла до финала, где уступила Греции.

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B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
0:1
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0:2
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Четверг, 17 июня
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