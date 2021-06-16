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Португалія --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Охоронець на Євро не впізнав Роналду, довелося показувати документи: відео

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 червня, 23:41
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Кріштіану Роналду не такий вже і популярний. Це довів охоронець на стадіоні в Будапешті, що не впізнав зірку футболу. Він пустив португальця тільки після звірки документів
Кріштіану Роналду не впізнали перед стадіоном в Будапешт
Кріштіану Роналду не впізнали перед стадіоном в Будапешт / Фото: Reuters

Курйозний випадок стався зі знаменитим португальцем Кріштіану Роналду перед вчорашнім матчем проти Угорщини на Євро-2020. Роналду прямував в роздягальню команди, коли його несподівано гукнув один зі стюардів, який ... не впізнав футболіста.

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Чоловік перевірив інформацію на його акредитації та переконавшись, що перед ним справжній учасник матчу, пропустив далі.

Нагадаємо, що в цьому матчі Кріштіану Роналду оформив дубль і став кращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи, Випередивши знаменитого француза Мішеля Платіні.

А ще Роналду став першим гравцем що зіграв на п'яти різних чемпіонатах Європи. Португалець дебютував на Євро ще в 2004-му році, і тоді його команда дійшла до фіналу, де поступилася Греції.

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2
1:4
1
4
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2
0:5
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
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