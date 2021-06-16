Охоронець на Євро не впізнав Роналду, довелося показувати документи: відео

Кріштіану Роналду не такий вже і популярний. Це довів охоронець на стадіоні в Будапешті, що не впізнав зірку футболу. Він пустив португальця тільки після звірки документів

Кріштіану Роналду не впізнали перед стадіоном в Будапешт / Фото: Reuters

Курйозний випадок стався зі знаменитим португальцем Кріштіану Роналду перед вчорашнім матчем проти Угорщини на Євро-2020. Роналду прямував в роздягальню команди, коли його несподівано гукнув один зі стюардів, який ... не впізнав футболіста.

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Чоловік перевірив інформацію на його акредитації та переконавшись, що перед ним справжній учасник матчу, пропустив далі.

Нагадаємо, що в цьому матчі Кріштіану Роналду оформив дубль і став кращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи, Випередивши знаменитого француза Мішеля Платіні.

А ще Роналду став першим гравцем що зіграв на п'яти різних чемпіонатах Європи. Португалець дебютував на Євро ще в 2004-му році, і тоді його команда дійшла до фіналу, де поступилася Греції.