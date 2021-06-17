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Бельгия --
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Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
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23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
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Словакия --
Испания --
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Евро-2020

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Ярмоленко дали награду после того, как он обставил Шеву

Олег Люлька Олег Люлька
17 июня, 20:12
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Европейский футбольный союз признал Ярмоленко лучшим футболистом матча Украина – Северная Македония, в котором Андрей стал рекордсменом сборной по системе гол+пас
Лучший игрок матча Украина - Северная Македония
Лучший игрок матча Украина - Северная Македония / Фото: Reuters, UEFA.com

УЕФА назвал Андрея Ярмоленко лучшим игроком матча Евро-2020 Украина – Северная Македония 2:1.

Об этом сообщает Twitter Европейского футбольного союза.

Футболист получил приз, аналогов которому в его коллекции трофеев не было.

Напомним, в игре с Северной Македонией вингер Вест Хэма забил сам и отдал результативную передачу на Яремчука, став рекордсменом сборной Украины по системе "гол+пас". Ярмоленко на два балла превзошел Андрея Шевченко.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Добавим, что поединок в Бухаресте отметился еще одним рекордом. Ярмоленко и Яремчук стали первым дуэтом в истории чемпионатов Европы, который сумел отличиться забитыми мячами в обоих стартовых матчах турнира.

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук
Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук / Фото: Reuters

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Пропущеные 1
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2
Нидерланды Нидерланды Нид
1
1
0
0
3
2
1
3
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Украина Украина Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
4
Северная Македония Северная Македония Сев
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П П

Обзор матча Украина – Северная Македония (2:1)

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B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
2
4:4
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
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