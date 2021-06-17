Ярмоленко дали награду после того, как он обставил Шеву

Европейский футбольный союз признал Ярмоленко лучшим футболистом матча Украина – Северная Македония, в котором Андрей стал рекордсменом сборной по системе гол+пас

Лучший игрок матча Украина - Северная Македония / Фото: Reuters, UEFA.com

УЕФА назвал Андрея Ярмоленко лучшим игроком матча Евро-2020 Украина – Северная Македония 2:1.

Об этом сообщает Twitter Европейского футбольного союза.

Футболист получил приз, аналогов которому в его коллекции трофеев не было.

Напомним, в игре с Северной Македонией вингер Вест Хэма забил сам и отдал результативную передачу на Яремчука, став рекордсменом сборной Украины по системе "гол+пас". Ярмоленко на два балла превзошел Андрея Шевченко.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Добавим, что поединок в Бухаресте отметился еще одним рекордом. Ярмоленко и Яремчук стали первым дуэтом в истории чемпионатов Европы, который сумел отличиться забитыми мячами в обоих стартовых матчах турнира.

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук / Фото: Reuters

Обзор матча Украина – Северная Македония (2:1)