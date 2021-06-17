17 июня 45+1’
Украина 2
Северная Македония 0
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Украина – Северная Македония: видео голов и обзор второго матча Шевченко на Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
17 июня, 16:31
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Команда Андрея Шевченко в Бухаресте проводит второй матч на чемпионате Европы по футболу против аутсайдеров группы македонцев
Борьба Андрея Ярмоленко в матче с Северной Македонией
Борьба Андрея Ярмоленко в матче с Северной Македонией / Фото: Reuters

17 июня сборная Украины проводит второй поединок на Евро-2020 против Северной Македонии. В первом туре обе команды проиграли. Украинцы в борьбе уступили Нидерландам 2:3, а македонцы были биты Австрией 1:3. Но сегодня в Бухаресте команда Шевченко является фаворитом. Онлайн Украина – Северная Македония доступен на нашем сайте.

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"Сине-желтые" ринулись в атаку с первых минут и создали сразу несколько опасных моментов. Уже на 5-й минуте Малиновский подал на Яремчука, голкипер вышел из ворот, вынес мяч на Караваева, который пробил в касание, но снаряд просвистел над перекладиной. Затем уже сам Малиновский опасно бил в ближний угол, но голкипер вынес мяч на угловой.


Фото Reuters

После 14-й минуты македонцы немного пришли в себя и стали организовывать быстрые контратаки. Но в середине первого тайма Украина превратила свои моменты в забитый гол. После розыгрыша углового на 29-й минуте мяч в сетку протолкнул Андрей Ярмоленко. Это второй гол игрока Вест Хэма на этом Евро.

А на 34-й минуте счет стал 2:0 в пользу сборной Украины. Это уже Яремчук избежал офсайда, ворвался в штрафную и обводным ударом отправил мяч в сетку мимо вратаря. VAR проверял момент взятия ворот, но придраться было не к чему. Стоит отметить и классную передачу Яремчука.

На 39-й минуте мяч побывал и в воротах Украины – здорово с нашей защитой разобрался Пандев, но гол не засчитали – положение вне игры.

Украина до этой встречи дважды обыгрывала Северную Македонию, еще по разу была зафиксирована победа македонцев и ничья. Самый памятный поединок прошел в 2004 году, когда нынешнему главному тренеру сине-желтых Андрею Шевченко выбили два зуба.

В заключительном туре группового этапа Евро-2020 Украина встретится с Австрией, а Северная Македония – с фаворитом квартета Нидерландами. Оба матча пройдут 21 июня и начнутся в 19:00, чтобы никто из команд не имел преимущества.

Смотрите обзор матча Украины против Нидерландов

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:0 (45+1’)
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Пятница, 18 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
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