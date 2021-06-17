МанСити поздравил Зинченко с победой на Евро-2020

Сборная Украины обыграла Северную Македонию на чемпионате Европы, после игры Манчестер Сити поздравил своего игрока с победой

Александр Зинченко провел весь матч против македонцев / Фото: REUTERS

Сборная Украины добыла свою вторую в истории победу на чемпионатах Европы. И первую на Евро-2020, что позволило нашей команде сохранить шансы на выход из группы. Украина обыграла Северную Македонию – 2:1.

Со стартовых секунд и до финального свистка на поле отработал Александр Зинченко. После игры его с победой поздравил Манчестер Сити.

"Долг зовет. Сегодня днем ​​Украина одержала победу над Северной Македонией!", – появилась запись в Instagram МанСити.

Ранее мы писали о невероятном рекорде Ярмоленко и Яремчука. Футболисты сборной Украины стали первым дуэтом в истории чемпионатов Европы, который сумел отличиться забитыми мячами в обоих стартовых матчах турнира.