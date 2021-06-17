МанСіті привітав Зінченка з перемогою на Євро-2020

Збірна України обіграла Північну Македонію на чемпіонаті Європи, після гри Манчестер Сіті привітав свого гравця з перемогою

Олександр Зінченко провів весь матч проти македонців / Фото: REUTERS

Збірна України здобула свою другу в історії перемогу на чемпіонатах Європи. І першу на Євро-2020, що дозволило нашій команді зберегти шанси на вихід з групи. Україна обіграла Північну Македонію – 2:1.

Зі стартових секунд і до фінального свистка на полі відпрацював Олександр Зінченко. Після гри його з перемогою привітав Манчестер Сіті.

"Обов'язок кличе. Сьогодні вдень Україна здобула перемогу над Північною Македонією!" , – з'явився запис в Instagram МанСіті.

Раніше ми писали про неймовірний рекорд Ярмоленка і Яремчука. Футболісти збірної України стали першим дуетом в історії чемпіонатів Європи, який зумів відзначитися забитими м'ячами в обох стартових матчах турніру.