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Швеция --
Словакия --
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Чехия --
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Шотландия --
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Венгрия --
Франция --
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Германия --
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Испания --
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Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
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Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
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Украина --
Австрия --
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Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Первая победа Украины на Евро! С жуткими нервами обыграли Северную Македонию

Олег Люлька Олег Люлька
17 июня, 17:51
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После поражения от Нидерландов команда Андрея Шевченко одолела сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Но сколько же нервных клеток сожгла эта победа!
Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук
Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук / Фото: Reuters

Сборная Украины добыла свою первую победу на Евро-2020! В Бухаресте команда Андрея Шевченко обыграла Северную Македонию 2:1, сделав заявку на выход в 1/8 финала. Героем поединка стал Андрей Ярмоленко. Но сколько же нервных клеток у нас сгорело!

Первый тайм прошел идеально для нашей сборной и завершился с очень комфортным счетом 2:0 в пользу Украины.

На 29-й минуте Ярмоленко "тещиной" правой ногой с близкого расстояния переправил мяч в сетку ворот Северной Македонии после изящной скидки пяткой от Караваева.

На 34-й минуте счет стал 2:0 в пользу Украины, когда Ярмоленко нашел пасом Яремчука, а тот, избежав офсайда, точным ударом реализовал выход один на один.

Отметим, что благодаря удачной игре в первом тайме Ярмоленко стал новым рекордсменом сборной Украины по системе "гол+пас", обойдя на два балла Шевченко.

Однако во втором тайме Северная Македония начала делать то же при счете 0:2, что и Украина в предыдущей встрече с Нидерландами. А именно – отыгрываться.

И снова у нас не обошлось без глупой ошибки в обороне. Караваев, немного замешкавшись при выносе мяча из штрафной площадки, ударил ногой не по мячу, а по выскочившему у него из-за спины "старичку" – 37-летнему Пандеву. И аргентинский арбитр Фернандо Андрес Рапаллини назначил пенальти.

И хоть Бущан парировал 11-метровый в исполнении Алиоски, этот же футболист добил мяч в сетку наших ворот. Так на 57-й минуте преимущество Украины стало минимальным – 2:1.

Нервотрепка продолжилась, когда на 83-й минуте рефери, после просмотра VAR, назначил пенальти в ворота македонцев за игру рукой, однако Малиновский не смог забить с "точки" и тем самым снять все вопросы о победителе. Удар Руслана парировал кипер соперников Димитриевски, а добить у нас оказалось некому.

И все же валидольные последние минуты с моментами у наших ворот к изменению счета не привели. Украина обыграла Северную Македонию – 2:1! Не так уверенно, как это ранее сделала Австрия (3:1), но хоть так...

21 июня Украину в Бухаресте ждет заключительный матч группового раунда Евро с Австрией. Раскладов перед этим поединком будет очень много. Возможно, украинцы, даже проиграв австрийцам, смогут попасть в 1/8 финала. Но лучше не проигрывать и до еще одной нервотрепки не доводить.

Украина – Северная Македония – 2:1
Голы: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Алиоски, 57
На 57-й минуте Алиоски (Северная Македония) не реализовал пенальти (вратарь)
На 84-й минуте Малиновский (Украина) не реализовал пенальти (вратарь)
Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Шапаренко (Сидорчук, 78), Степаненко, Зинченко – Ярмоленко (Цыганков, 69), Яремчук (Беседин, 70), Малиновский (Соболь, 90+2)
Северная Македония: Димитриевски – С. Ристовски, Д. Велкоски (Тричковски, 86), Муслиу – Николов (Трайковски, 46), Адеми (Ристевский, 85), Спировски (Чурлинов, 46), Алиоски – Бардхи (Аврамовски, 77) – Пандев, Эльмас
Предупреждения: Шапаренко – Велкоски, Аврамовски

Групповой этап
Группа C
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Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Австрия Австрия Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Нидерланды Нидерланды Нид
1
1
0
0
3
2
1
3
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Украина Украина Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
4
Северная Македония Северная Македония Сев
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
2
4:4
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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