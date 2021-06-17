Первая победа Украины на Евро! С жуткими нервами обыграли Северную Македонию

После поражения от Нидерландов команда Андрея Шевченко одолела сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Но сколько же нервных клеток сожгла эта победа!

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук / Фото: Reuters

Сборная Украины добыла свою первую победу на Евро-2020! В Бухаресте команда Андрея Шевченко обыграла Северную Македонию 2:1, сделав заявку на выход в 1/8 финала. Героем поединка стал Андрей Ярмоленко. Но сколько же нервных клеток у нас сгорело!

Первый тайм прошел идеально для нашей сборной и завершился с очень комфортным счетом 2:0 в пользу Украины.

На 29-й минуте Ярмоленко "тещиной" правой ногой с близкого расстояния переправил мяч в сетку ворот Северной Македонии после изящной скидки пяткой от Караваева.

На 34-й минуте счет стал 2:0 в пользу Украины, когда Ярмоленко нашел пасом Яремчука, а тот, избежав офсайда, точным ударом реализовал выход один на один.

Отметим, что благодаря удачной игре в первом тайме Ярмоленко стал новым рекордсменом сборной Украины по системе "гол+пас", обойдя на два балла Шевченко.

Однако во втором тайме Северная Македония начала делать то же при счете 0:2, что и Украина в предыдущей встрече с Нидерландами. А именно – отыгрываться.

И снова у нас не обошлось без глупой ошибки в обороне. Караваев, немного замешкавшись при выносе мяча из штрафной площадки, ударил ногой не по мячу, а по выскочившему у него из-за спины "старичку" – 37-летнему Пандеву. И аргентинский арбитр Фернандо Андрес Рапаллини назначил пенальти.

И хоть Бущан парировал 11-метровый в исполнении Алиоски, этот же футболист добил мяч в сетку наших ворот. Так на 57-й минуте преимущество Украины стало минимальным – 2:1.

Нервотрепка продолжилась, когда на 83-й минуте рефери, после просмотра VAR, назначил пенальти в ворота македонцев за игру рукой, однако Малиновский не смог забить с "точки" и тем самым снять все вопросы о победителе. Удар Руслана парировал кипер соперников Димитриевски, а добить у нас оказалось некому.

И все же валидольные последние минуты с моментами у наших ворот к изменению счета не привели. Украина обыграла Северную Македонию – 2:1! Не так уверенно, как это ранее сделала Австрия (3:1), но хоть так...

21 июня Украину в Бухаресте ждет заключительный матч группового раунда Евро с Австрией. Раскладов перед этим поединком будет очень много. Возможно, украинцы, даже проиграв австрийцам, смогут попасть в 1/8 финала. Но лучше не проигрывать и до еще одной нервотрепки не доводить.

Украина – Северная Македония – 2:1

Голы: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Алиоски, 57

На 57-й минуте Алиоски (Северная Македония) не реализовал пенальти (вратарь)

На 84-й минуте Малиновский (Украина) не реализовал пенальти (вратарь)

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Шапаренко (Сидорчук, 78), Степаненко, Зинченко – Ярмоленко (Цыганков, 69), Яремчук (Беседин, 70), Малиновский (Соболь, 90+2)

Северная Македония: Димитриевски – С. Ристовски, Д. Велкоски (Тричковски, 86), Муслиу – Николов (Трайковски, 46), Адеми (Ристевский, 85), Спировски (Чурлинов, 46), Алиоски – Бардхи (Аврамовски, 77) – Пандев, Эльмас

Предупреждения: Шапаренко – Велкоски, Аврамовски