17 июня 16:00 Видео
Украина 2
Северная Македония 1
17 июня 45’
Дания 0
Бельгия 0
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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"Хотелось, чтобы матч поскорее закончился": Шева о победе и звонке Зеленского в раздевалку

Олег Люлька Олег Люлька
17 июня, 19:43
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Главный тренер сборной Украины прокомментировал первую победу на чемпионате Европы. После 2:1 с Северной Македонией Шевченко доволен всем, кроме реализации
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями от первой победы на Евро-2020. Напомним, в Бухаресте "сине-желтые" обыграли Северную Македонию 2:1, заставив болельщиков понервничать в концовке встречи.

- В первую очередь, хочу поздравить болельщиков с первой победой на этом турнире. Спасибо за поддержку, – сказал в эфире канала Футбол 1 Андрей Шевченко. – Спасибо всем, кто приехал на стадион. Спасибо всем, кто болел за нас. В раздевалку после матча нам позвонил президент Украины Владимир Зеленский и поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас.

- Что вы чувствовали в конце матча?

- Вы знаете, такая эмоциональная игра, хотелось, чтобы матч побыстрее закончился. В принципе, команда сыграла два хороших тайма, где-то была какая-то нервозность. У нас было достаточно моментов, чтобы довести игру к закрытию. Когда не забили пенальти, ребята где-то потеряли уверенность, но доиграли матч до конца очень уверенно.

- Насколько довольны левым флангом сегодня?

- Малиновский играл на этой позиции в Аталанте, он ее хорошо знает. У нас были хорошие подключения Миколенко. Мы сбалансировали два фланга. Думаю, игра в атаке у нас получилась хорошо. Правда, в конце была нервозность, когда мы могли за счет передач сыграть лучше. Нервозность играет свою роль.

- Прокомментируйте замены.

- Мы довольны всеми. Беседин вышел, освежил, дал много борьбы. У Цыганкова был шанс. Сидорчук вышел, Соболь, все ребята были настроены на результат, и мы его добились.

- Ярмоленко и Яремчук в феноменальной форме сейчас?

- Я думаю, вся команда в хорошей форме. Хорошо, чтобы мы реализовывали все, что создаем. Команда действительно интересно играет. Но нам все равно нужно находить баланс, впереди нас ждет тяжелая игра с непростым соперником.

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Отметим, что судьба выхода сборной Украины в 1/8 Евро будет решаться в матче с Австрией, который пройдет 21 июня в Бухаресте.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Австрия Австрия Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Нидерланды Нидерланды Нид
1
1
0
0
3
2
1
3
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Украина Украина Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
4
Северная Македония Северная Македония Сев
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П П

Обзор матча Украина – Северная Македония (2:1)

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
2
4:4
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:1
Видео О матче
0:0 (45’)
Смотри на: Трансляция
22:00
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Пятница, 18 июня
16:00
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19:00
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