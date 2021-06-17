"Хотелось, чтобы матч поскорее закончился": Шева о победе и звонке Зеленского в раздевалку

Главный тренер сборной Украины прокомментировал первую победу на чемпионате Европы. После 2:1 с Северной Македонией Шевченко доволен всем, кроме реализации

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями от первой победы на Евро-2020. Напомним, в Бухаресте "сине-желтые" обыграли Северную Македонию 2:1, заставив болельщиков понервничать в концовке встречи.

- В первую очередь, хочу поздравить болельщиков с первой победой на этом турнире. Спасибо за поддержку, – сказал в эфире канала Футбол 1 Андрей Шевченко. – Спасибо всем, кто приехал на стадион. Спасибо всем, кто болел за нас. В раздевалку после матча нам позвонил президент Украины Владимир Зеленский и поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас.

- Что вы чувствовали в конце матча?

- Вы знаете, такая эмоциональная игра, хотелось, чтобы матч побыстрее закончился. В принципе, команда сыграла два хороших тайма, где-то была какая-то нервозность. У нас было достаточно моментов, чтобы довести игру к закрытию. Когда не забили пенальти, ребята где-то потеряли уверенность, но доиграли матч до конца очень уверенно.

- Насколько довольны левым флангом сегодня?

- Малиновский играл на этой позиции в Аталанте, он ее хорошо знает. У нас были хорошие подключения Миколенко. Мы сбалансировали два фланга. Думаю, игра в атаке у нас получилась хорошо. Правда, в конце была нервозность, когда мы могли за счет передач сыграть лучше. Нервозность играет свою роль.

- Прокомментируйте замены.

- Мы довольны всеми. Беседин вышел, освежил, дал много борьбы. У Цыганкова был шанс. Сидорчук вышел, Соболь, все ребята были настроены на результат, и мы его добились.

- Ярмоленко и Яремчук в феноменальной форме сейчас?

- Я думаю, вся команда в хорошей форме. Хорошо, чтобы мы реализовывали все, что создаем. Команда действительно интересно играет. Но нам все равно нужно находить баланс, впереди нас ждет тяжелая игра с непростым соперником.

Читайте также: Банда пижонов! Агент разбомбил сборную Украины после победы

Отметим, что судьба выхода сборной Украины в 1/8 Евро будет решаться в матче с Австрией, который пройдет 21 июня в Бухаресте.

Обзор матча Украина – Северная Македония (2:1)