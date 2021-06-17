17 июня 16:00 Видео
Украина 2
Северная Македония 1
17 июня 45’
Дания 0
Бельгия 0
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Банда пижонов! Агент разбомбил сборную Украины после победы

Олег Люлька Олег Люлька
17 июня, 19:15
Копировать ссылку
Вячеслав Заховайло назвал пижонами футболистов украинской команды, обыгравшей Северную Македонию со счетом 2:1. Особенно досталось Зинченко и Малиновскому
Сборная Украины попала под критику Заховайло
Сборная Украины попала под критику Заховайло / Фото: Reuters

Украина в победном матче с Северной Македонией 2:1 была "бандой пижонов", лидеры которой на поле "блатовали". Такое мнение высказал футбольный агент Вячеслав Заховайло, известный по работе с Русланом Ротанем, Сергеем Рыбалкой и другими известными игроками.

Читайте также: На Евро такого еще не было! Невероятный рекорд Ярмоленко и Яремчука

"Украина – Северная Македония – 2:1. Игра мне не понравилась. Вместо того чтобы добить соперника, на второй тайм вышла банда пижонов во главе с Малиновским-Зинченко. Алло, ребята... Почему в Сити и Аталанте вы блатовать себе не позволяете? Второй тайм отходили пешком... Стыд и срам. Результат добыли, молодцы, но так дальше нельзя", – написал у себя в Facebook Вячеслав Заховайло

Напомним, что от Заховайло досталось сборной Украины и после первого матча Евро-2020 с Нидерландами. Тогда, по мнению агента, Украина упустила ничью, потому что Шевченко проспал момент с заменами.

Вячеслав Заховайло
Вячеслав Заховайло / Фото: Facebook

Читайте также: "Надо запретить украинцам посещать Евро": в России не оценили песню "Путин – х**ло"

Отметим, что судьба выхода сборной Украины в 1/8 Евро будет решаться в матче с Австрией, который пройдет 21 июня в Бухаресте.

Обзор матча Украина – Северная Македония 2:1

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
2
4:4
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:1
Видео О матче
0:0 (45’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Пятница, 18 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять