17 червня 16:00 Відео
Україна 2
Північна Македонія 1
17 червня 45’
Данія 0
Бельгія 0
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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"Хотілося, щоб матч скоріше закінчився": Шева про перемогу і дзвінок Зеленського в роздягальню

Олег Люлька Олег Люлька
17 червня, 19:43
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Головний тренер збірної України прокоментував першу перемогу на чемпіонаті Європи. Після 2:1 з Північною Македонією Шевченко задоволений всім, крім реалізації
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився емоціями від першої перемоги на Євро-2020. Нагадаємо, в Бухаресті "синьо-жовті" обіграли Північну Македонію 2:1, змусивши вболівальників понервувати в кінці зустрічі.

- Насамперед, хочу привітати вболівальників із першою перемогою на цьому турнірі. Дякую за підтримку, – сказав в ефірі каналу Футбол 1 Андрій Шевченко. – Дякую всім, хто приїхав на стадіон. Спасибі всім, хто вболівав за нас. До роздягальні після матчу нам подзвонив президент України Володимир Зеленський і привітав команду з перемогою. Дуже приємно, що вся Україна вболіває за нас.

- Що ви відчували в кінці матчу?

- Ви знаєте, така емоційна гра, хотілося, щоб матч швидше закінчився. В принципі, команда зіграла два хороших тайми, десь була якась нервозність. У нас було достатньо моментів, щоб довести гру до закриття. Коли не забили пенальті, хлопці десь втратили впевненість, але дограли матч до кінця дуже впевнено.

- Наскільки задоволені лівим флангом сьогодні?

- Маліновський грав на цій позиції в Аталанті, він її чудово знає. У нас були хороші підключення Миколенка. Ми збалансували два фланги. Гадаю, гра в атаці нам вдалася. Правда, в кінці була нервозність, коли ми могли за рахунок передач зіграти краще. Нервозність відіграє свою роль.

- Прокоментуйте заміни.

- Ми задоволені всіма. Бєсєдін вийшов, освіжив, дав багато боротьби. У Циганкова був шанс. Сидорчук вийшов, Соболь, всі хлопці були налаштовані на результат, і ми його добилися.

- Ярмоленко і Яремчук в феноменальній формі нині?

- Вважаю, вся команда в хорошій формі. Добре, щоб ми реалізовували все, що створюємо. Команда справді цікаво грає. Але нам все одно потрібно знаходити баланс, попереду нас чекає важка гра з непростим суперником.

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Відзначимо, що доля виходу збірної України до 1/8 Євро вирішуватиметься в матчі з Австрією, який відбудеться 21 червня в Бухаресті.

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Австрія Австрія Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Нідерланди Нідерланди Нід
1
1
0
0
3
2
1
3
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Україна Україна Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забиті 4
Пропущені 4
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забиті 2
Пропущені 5
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П

Огляд матчу Україна – Північна Македонія (2:1)

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
2
4:4
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:1
Відео Про матч
0:0 (45’)
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 18 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
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