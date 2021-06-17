"Хотілося, щоб матч скоріше закінчився": Шева про перемогу і дзвінок Зеленського в роздягальню

Головний тренер збірної України прокоментував першу перемогу на чемпіонаті Європи. Після 2:1 з Північною Македонією Шевченко задоволений всім, крім реалізації

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився емоціями від першої перемоги на Євро-2020. Нагадаємо, в Бухаресті "синьо-жовті" обіграли Північну Македонію 2:1, змусивши вболівальників понервувати в кінці зустрічі.

- Насамперед, хочу привітати вболівальників із першою перемогою на цьому турнірі. Дякую за підтримку, – сказав в ефірі каналу Футбол 1 Андрій Шевченко. – Дякую всім, хто приїхав на стадіон. Спасибі всім, хто вболівав за нас. До роздягальні після матчу нам подзвонив президент України Володимир Зеленський і привітав команду з перемогою. Дуже приємно, що вся Україна вболіває за нас.

- Що ви відчували в кінці матчу?

- Ви знаєте, така емоційна гра, хотілося, щоб матч швидше закінчився. В принципі, команда зіграла два хороших тайми, десь була якась нервозність. У нас було достатньо моментів, щоб довести гру до закриття. Коли не забили пенальті, хлопці десь втратили впевненість, але дограли матч до кінця дуже впевнено.

- Наскільки задоволені лівим флангом сьогодні?

- Маліновський грав на цій позиції в Аталанті, він її чудово знає. У нас були хороші підключення Миколенка. Ми збалансували два фланги. Гадаю, гра в атаці нам вдалася. Правда, в кінці була нервозність, коли ми могли за рахунок передач зіграти краще. Нервозність відіграє свою роль.

- Прокоментуйте заміни.

- Ми задоволені всіма. Бєсєдін вийшов, освіжив, дав багато боротьби. У Циганкова був шанс. Сидорчук вийшов, Соболь, всі хлопці були налаштовані на результат, і ми його добилися.

- Ярмоленко і Яремчук в феноменальній формі нині?

- Вважаю, вся команда в хорошій формі. Добре, щоб ми реалізовували все, що створюємо. Команда справді цікаво грає. Але нам все одно потрібно знаходити баланс, попереду нас чекає важка гра з непростим суперником.

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Відзначимо, що доля виходу збірної України до 1/8 Євро вирішуватиметься в матчі з Австрією, який відбудеться 21 червня в Бухаресті.

Огляд матчу Україна – Північна Македонія (2:1)