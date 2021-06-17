Яркие фото украинской торсиды в Бухаресте: беременная жена Зинченко, песни и дневной сон

Сегодня в столице Румынии сборная Украины выиграла первый матч на Евро-2020, дожав аутсайдера группы Северную Македонию 2:1. Национальный стадион в Бухареста во время матчей чемпионата Европы разрешили заполнять на 25% – порядка 13 000 зрителей. Сегодня на арене было 10 000 болельщиков, и Украина получила громкую поддержку.
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Хотя перед началом матча некоторые фанаты вздремнули. Видимо, сказалась тяжелая дорога в Румынию.
В объективы камер, как и пять лет назад на Евро во Франции, попала очаровательная Влада Седан. Вот только фотографы Reuters не признали в ней беременную жену футболиста Манчестер Сити Александра Зинченко и известную журналистку.
Но и других украинских красавиц на трибунах хватало.
Ранее мы писали, что украинские и македонские болельщики встретились в Бухаресте, распевая песни в барах.
Также мы сообщали интересный факт: Забарный еще не родился, а заработавший пенальти Пандев уже забивал за македонцев.
Смотрите обзор матча Украины и Северной Македонии во втором туре Евро-2020