17 червня 16:00 Відео
Україна 2
Північна Македонія 1
17 червня 45’
Данія 0
Бельгія 0
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Яскраві фото української торсиди в Бухаресті: вагітна дружина Зінченка, пісні і денний сон

Олена Павлова Олена Павлова
17 червня, 19:20
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Фанати збірної України дісталися до Румунії і голосно підтримували команду під час матчу другого туру Євро-2020 з Північною Македонією на Національному стадіоні
Вболівальники збірної України в Бухаресті
Вболівальники збірної України в Бухаресті / Фото: Reuters

Сьогодні в столиці Румунії збірна України виграла перший матч на Євро-2020, дожавши аутсайдера групи Північну Македонію 2:1. Національний стадіон у Бухареста під час матчів чемпіонату Європи дозволили заповнювати на 25% – близько 13 000 глядачів. Сьогодні на арені було 10 000 уболівальників, і Україна отримала гучну підтримку.

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Хоча перед початком матчу деякі фанати задрімали. Мабуть, позначилася важка дорога до Румунії.

В об'єктиви камер, як і п'ять років тому на Євро у Франції, потрапила чарівна Влада Седан. Ось тільки фотографи Reuters не впізнали в ній вагітну дружину футболіста Манчестер Сіті Олександра Зінченка і відому журналістку.

Але і інших українських красунь на трибунах вистачало.

Раніше ми писали, що українські і македонські вболівальники зустрілися в Бухаресті, співаючи пісні в барах.

Також ми повідомляли цікавий факт: Забарний ще не народився, а Пандєв, який заробив пенальті, вже забивав за македонців.

Дивіться огляд матчу України та Північною Македонії у другому турі Євро-2020

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
2
4:4
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:1
Відео Про матч
0:0 (45’)
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 18 червня
16:00
Дивись на:
19:00
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22:00
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