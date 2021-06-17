Яскраві фото української торсиди в Бухаресті: вагітна дружина Зінченка, пісні і денний сон

Фанати збірної України дісталися до Румунії і голосно підтримували команду під час матчу другого туру Євро-2020 з Північною Македонією на Національному стадіоні

Вболівальники збірної України в Бухаресті / Фото: Reuters

Сьогодні в столиці Румунії збірна України виграла перший матч на Євро-2020, дожавши аутсайдера групи Північну Македонію 2:1. Національний стадіон у Бухареста під час матчів чемпіонату Європи дозволили заповнювати на 25% – близько 13 000 глядачів. Сьогодні на арені було 10 000 уболівальників, і Україна отримала гучну підтримку.

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Хоча перед початком матчу деякі фанати задрімали. Мабуть, позначилася важка дорога до Румунії.

В об'єктиви камер, як і п'ять років тому на Євро у Франції, потрапила чарівна Влада Седан. Ось тільки фотографи Reuters не впізнали в ній вагітну дружину футболіста Манчестер Сіті Олександра Зінченка і відому журналістку.

Але і інших українських красунь на трибунах вистачало.

Раніше ми писали, що українські і македонські вболівальники зустрілися в Бухаресті, співаючи пісні в барах.

Також ми повідомляли цікавий факт: Забарний ще не народився, а Пандєв, який заробив пенальті, вже забивав за македонців.

Дивіться огляд матчу України та Північною Македонії у другому турі Євро-2020