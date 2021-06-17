17 червня 16:00 Відео
Україна 2
Північна Македонія 1
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Дивовижно! Забарний ще не народився, а Пандєв, який заробив пенальті, вже забивав за македонців

Олена Павлова Олена Павлова
17 червня, 17:21
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У поєдинку другого туру Євро-2020 між Україною та Північної Македонією нападаючий Дженоа Горан Пандєв виявився найнебезпечнішим у складі суперника
Ілля Забарний проти Горана Пандєва
Ілля Забарний проти Горана Пандєва / Фото: Reuters

У ці хвилини збірна Україна проводить другий поєдинок на Євро-2020 проти Північної Македонії і веде з рахунком 2:1. В чужих воротах відзначилися Ярмоленко і Яремчук, а потім самі пропустили з пенальті. Лідер македонців Горан Пандєв також розписався воротах Бущана, але з офсайду. А ми помітили цікавий факт.

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Виявилося, що 37-річний Горан Пандєв, який заробив пенальті для македонців, забив свій перший гол за збірну країни 21 серпня 2002 року в товариському матчі з Мальтою (5:0). І тільки через 11 днів після цього народився захисник збірної України і київського Динамо Ілля Забарний, якому нині 18 років.


Фото Reuters

Україна до цієї зустрічі двічі перемагала Північну Македонію, ще по разу була зафіксована перемога македонців і нічия. Найбільш пам'ятний поєдинок пройшов у 2004 році, коли нинішньому головному тренеру синьо-жовтих Андрію Шевченку вибили два зуба.

Також ми повідомляли, що збірна України утричі дорожча за македонців, і пояснювали, чому Ярмоленка і Пандєва не цінують.

У заключному турі групового етапу Євро-2020 Україна зустрінеться з Австрією, а Північна Македонія – з фаворитом квартету Нідерландами. Обидва матчі пройдуть 21 червня і почнуться о 19:00, щоб ніхто з команд не мав переваги.

Дивіться перший гол Ярмоленка в ворота македонців

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
2
4:4
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:1
Відео Про матч
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
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Пʼятниця, 18 червня
16:00
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19:00
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