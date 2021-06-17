Дивовижно! Забарний ще не народився, а Пандєв, який заробив пенальті, вже забивав за македонців

У ці хвилини збірна Україна проводить другий поєдинок на Євро-2020 проти Північної Македонії і веде з рахунком 2:1. В чужих воротах відзначилися Ярмоленко і Яремчук, а потім самі пропустили з пенальті. Лідер македонців Горан Пандєв також розписався воротах Бущана, але з офсайду. А ми помітили цікавий факт.
Читайте також: Україна – Північна Македонія: відео голів та огляд другого матчу Шевченка на Євро-2020
Виявилося, що 37-річний Горан Пандєв, який заробив пенальті для македонців, забив свій перший гол за збірну країни 21 серпня 2002 року в товариському матчі з Мальтою (5:0). І тільки через 11 днів після цього народився захисник збірної України і київського Динамо Ілля Забарний, якому нині 18 років.
Фото Reuters
Україна до цієї зустрічі двічі перемагала Північну Македонію, ще по разу була зафіксована перемога македонців і нічия. Найбільш пам'ятний поєдинок пройшов у 2004 році, коли нинішньому головному тренеру синьо-жовтих Андрію Шевченку вибили два зуба.
Також ми повідомляли, що збірна України утричі дорожча за македонців, і пояснювали, чому Ярмоленка і Пандєва не цінують.
У заключному турі групового етапу Євро-2020 Україна зустрінеться з Австрією, а Північна Македонія – з фаворитом квартету Нідерландами. Обидва матчі пройдуть 21 червня і почнуться о 19:00, щоб ніхто з команд не мав переваги.
Дивіться перший гол Ярмоленка в ворота македонців