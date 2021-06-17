17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Українські і македонські вболівальники зустрілися в Бухаресті: результат на відео

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
17 червня, 14:37
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Вболівальники України та Македонії разом чекають початку матчу Євро-2020. Фанати відпочивають у мирній атмосфері та виспівують пісні в барах
Українські вболівальники в Бухаресті
Українські вболівальники в Бухаресті

Сьогодні збірна України зустрінеться з Північною Македонією в другому турі Євро-2020. Вболівальники обох команд заполонили Бухарест, де пройде зустріч. Трансляція Україна – Північна Македонія є на нашому сайті.

Україна – Північна Македонія: де і коли дивитися матч групи С на Євро-2020

У столиці Румунії достатньо уболівальників обох команд. Однак атмосфера дружня. Фанати змагаються, хто голосніше підтримуватиме свою улюблену збірну, і насолоджуються літньою погодою.

До речі, на час матчу в Бухаресті обіцяли грозу. Навіть Андрій Шевченко висловлював побоювання, що гру можуть зупинити. Погода в Бухаресті на матч Україна – Північна Македонія є на нашому сайті.

Україні ще пощастило з місцем проведення матчів Євро-2020. Раніше ми писали, чиїм фанатам доведеться більше всіх їздити на чемпіонаті Європи.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 18 червня
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19:00
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