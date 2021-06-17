Українські і македонські вболівальники зустрілися в Бухаресті: результат на відео

Вболівальники України та Македонії разом чекають початку матчу Євро-2020. Фанати відпочивають у мирній атмосфері та виспівують пісні в барах

Українські вболівальники в Бухаресті

Сьогодні збірна України зустрінеться з Північною Македонією в другому турі Євро-2020. Вболівальники обох команд заполонили Бухарест, де пройде зустріч. Трансляція Україна – Північна Македонія є на нашому сайті.

Україна – Північна Македонія: де і коли дивитися матч групи С на Євро-2020

У столиці Румунії достатньо уболівальників обох команд. Однак атмосфера дружня. Фанати змагаються, хто голосніше підтримуватиме свою улюблену збірну, і насолоджуються літньою погодою.

До речі, на час матчу в Бухаресті обіцяли грозу. Навіть Андрій Шевченко висловлював побоювання, що гру можуть зупинити. Погода в Бухаресті на матч Україна – Північна Македонія є на нашому сайті.

Україні ще пощастило з місцем проведення матчів Євро-2020. Раніше ми писали, чиїм фанатам доведеться більше всіх їздити на чемпіонаті Європи.