17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Українцям ще пощастило: чиїм фанатам доведеться більше всіх їздити на Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
17 червня, 13:44
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Уболівальникам доведеться подолати чимало кілометрів, щоб на власні очі подивитися матчі чемпіонату Європи, адже в цьому році турнір проходить в 11 різних країнах!
Фанатів на Євро-2020 чекає немало подорожей
Фанатів на Євро-2020 чекає немало подорожей / Фото: AFP

Вперше в історії чемпіонат Європи проходить в 11 містах в 11 країнах Старого Світу. Незвичайний формат, приурочений до 60-річного ювілею з моменту першого Євро, накладає свій відбиток на переміщенні команд. Ось і Україна після вояжу в Амстердам вирушила в Бухарест, де сьогодні зустрінеться з Північної Македонією. Онлайн Україна – Північна Македонія є на нашому сайті.

Україна – Північна Македонія: де і коли дивитися матч групи С на Євро-2020

І так подорожувати доведеться половині команд, а разом з ними – і уболівальникам. Ми вирішили підрахувати, вболівальники якої збірної будуть більше подорожувати під час групового етапу Євро-2020. У розрахунок бралася відстань від столиці держави в міста, де будуть проходити матчі команд.

Найбільше пощастило шанувальникам збірних Італії (всі матчі в Римі), Данії (всі матчі в Копенгагені), Нідерландів (всі матчі в Амстердамі) і Англії (всі матчі в Лондоні). Їх команди не тільки гратимуть в рідній країні, але навіть в столиці! Трохи доведеться помандрувати фанатам з Іспанії та Німеччини, а найбільше не пощастило швейцарцям.

Швейцарія (Берн-Баку-Рим-Баку) – 13337 км

Польща (Варшава-Санкт-Петербург-Севілья-Санкт-Петербург) – 10200 км

Уельс (Кардіфф-Баку-Рим) – 9377 км

Швеція (Стокгольм-Севілья-Санкт-Петербург) – 8093 км

Туреччина (Анкара-Рим-Баку) – 7173 км

Словаччина (Братислава-Санкт-Петербург-Севілья) – 6362 км

Австрія (Відень-Бухарест-Амстердам-Бухарест) – 5519 км

Бельгія (Брюссель-Санкт-Петербург-Копенгаген-Санкт-Петербург) – 5511 км

Португалія (Лісабон-Будапешт-Мюнхен-Будапешт) – 4416 км

Україна (Київ-Амстердам-Бухарест) – 4181 км

Північна Македонія (Скоп'є-Бухарест-Амстердам) – 2860 км

Фінляндія (Гельсінкі-Копенгаген-Санкт-Петербург) – 2650 км

Чехія (Прага-Глазго-Лондон) – 2567 км

Хорватія (Загреб-Лондон-Глазго) – 2321 км

Росія (Москва-Санкт-Петербург-Севілья) – 2218 км

Франція (Париж-Мюнхен-Будапешт) – 1493 км

Шотландія (Единбург-Глазго-Лондон-Глазго) – 1404 км

Угорщина (Будапешт-Мюнхен) – 652 км

Німеччина (Берлін-Мюнхен) – 584 км

Іспанія (Мадрид-Севілья) – 530 км

Збірна Маршрут Відстань, км
ШвейцаріяБерн-Баку-Рим-Баку13337
ПольщаВаршава-Санкт-Петербург-Севілья-Санкт-Петербург10200
УельсКардіфф-Баку-Рим9377
ШвеціяСтокгольм-Севілья-Санкт-Петербург8093
ТуреччинаАнкара-Рим-Баку7173
СловаччинаБратислава-Санкт-Петербург-Севілья6362
АвстріяВідень-Бухарест-Амстердам-Бухарест5519
БельгіяБрюссель-Санкт-Петербург-Копенгаген-Санкт-Петербург5511
ПортугаліяЛісабон-Будапешт-Мюнхен-Будапешт4416
Україна Київ-Амстердам-Бухарест 4181
Північна МакедоніяСкоп'є-Бухарест-Амстердам2860
ФінляндіяГельсінкі-Копенгаген-Санкт-Петербург2650
ЧехіяПрага-Глазго-Лондон2567
ХорватіяЗагреб-Лондон-Глазго2321
РосіяМосква-Санкт-Петербург-Севілья2218
ФранціяПариж-Мюнхен-Будапешт1493
ШотландіяЕдінбург-Глазго-Лондон-Глазго1404
УгорщинаБудапешт-Мюнхен652
НімеччинаВсі матчі в Мюнхені584
ІспаніяВсі матчі в Севільї530
АнгліяВсі матчі в Лондоні-
ДаніяВсі матчі в Копенгагені-
ІталіяВсі матчі в Римі-
НідерландиВсі матчі в Амстердамі-

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Четвер, 17 червня
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