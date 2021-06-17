Українцям ще пощастило: чиїм фанатам доведеться більше всіх їздити на Євро-2020

Вперше в історії чемпіонат Європи проходить в 11 містах в 11 країнах Старого Світу. Незвичайний формат, приурочений до 60-річного ювілею з моменту першого Євро, накладає свій відбиток на переміщенні команд. Ось і Україна після вояжу в Амстердам вирушила в Бухарест, де сьогодні зустрінеться з Північної Македонією. Онлайн Україна – Північна Македонія є на нашому сайті.
Україна – Північна Македонія: де і коли дивитися матч групи С на Євро-2020
І так подорожувати доведеться половині команд, а разом з ними – і уболівальникам. Ми вирішили підрахувати, вболівальники якої збірної будуть більше подорожувати під час групового етапу Євро-2020. У розрахунок бралася відстань від столиці держави в міста, де будуть проходити матчі команд.
Найбільше пощастило шанувальникам збірних Італії (всі матчі в Римі), Данії (всі матчі в Копенгагені), Нідерландів (всі матчі в Амстердамі) і Англії (всі матчі в Лондоні). Їх команди не тільки гратимуть в рідній країні, але навіть в столиці! Трохи доведеться помандрувати фанатам з Іспанії та Німеччини, а найбільше не пощастило швейцарцям.
Швейцарія (Берн-Баку-Рим-Баку) – 13337 км
Польща (Варшава-Санкт-Петербург-Севілья-Санкт-Петербург) – 10200 км
Уельс (Кардіфф-Баку-Рим) – 9377 км
Швеція (Стокгольм-Севілья-Санкт-Петербург) – 8093 км
Туреччина (Анкара-Рим-Баку) – 7173 км
Словаччина (Братислава-Санкт-Петербург-Севілья) – 6362 км
Австрія (Відень-Бухарест-Амстердам-Бухарест) – 5519 км
Бельгія (Брюссель-Санкт-Петербург-Копенгаген-Санкт-Петербург) – 5511 км
Португалія (Лісабон-Будапешт-Мюнхен-Будапешт) – 4416 км
Україна (Київ-Амстердам-Бухарест) – 4181 км
Північна Македонія (Скоп'є-Бухарест-Амстердам) – 2860 км
Фінляндія (Гельсінкі-Копенгаген-Санкт-Петербург) – 2650 км
Чехія (Прага-Глазго-Лондон) – 2567 км
Хорватія (Загреб-Лондон-Глазго) – 2321 км
Росія (Москва-Санкт-Петербург-Севілья) – 2218 км
Франція (Париж-Мюнхен-Будапешт) – 1493 км
Шотландія (Единбург-Глазго-Лондон-Глазго) – 1404 км
Угорщина (Будапешт-Мюнхен) – 652 км
Німеччина (Берлін-Мюнхен) – 584 км
Іспанія (Мадрид-Севілья) – 530 км
|Збірна
|Маршрут
|Відстань, км
|Швейцарія
|Берн-Баку-Рим-Баку
|13337
|Польща
|Варшава-Санкт-Петербург-Севілья-Санкт-Петербург
|10200
|Уельс
|Кардіфф-Баку-Рим
|9377
|Швеція
|Стокгольм-Севілья-Санкт-Петербург
|8093
|Туреччина
|Анкара-Рим-Баку
|7173
|Словаччина
|Братислава-Санкт-Петербург-Севілья
|6362
|Австрія
|Відень-Бухарест-Амстердам-Бухарест
|5519
|Бельгія
|Брюссель-Санкт-Петербург-Копенгаген-Санкт-Петербург
|5511
|Португалія
|Лісабон-Будапешт-Мюнхен-Будапешт
|4416
|Україна
|Київ-Амстердам-Бухарест
|4181
|Північна Македонія
|Скоп'є-Бухарест-Амстердам
|2860
|Фінляндія
|Гельсінкі-Копенгаген-Санкт-Петербург
|2650
|Чехія
|Прага-Глазго-Лондон
|2567
|Хорватія
|Загреб-Лондон-Глазго
|2321
|Росія
|Москва-Санкт-Петербург-Севілья
|2218
|Франція
|Париж-Мюнхен-Будапешт
|1493
|Шотландія
|Едінбург-Глазго-Лондон-Глазго
|1404
|Угорщина
|Будапешт-Мюнхен
|652
|Німеччина
|Всі матчі в Мюнхені
|584
|Іспанія
|Всі матчі в Севільї
|530
|Англія
|Всі матчі в Лондоні
|-
|Данія
|Всі матчі в Копенгагені
|-
|Італія
|Всі матчі в Римі
|-
|Нідерланди
|Всі матчі в Амстердамі
|-