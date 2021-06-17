Українцям ще пощастило: чиїм фанатам доведеться більше всіх їздити на Євро-2020

Уболівальникам доведеться подолати чимало кілометрів, щоб на власні очі подивитися матчі чемпіонату Європи, адже в цьому році турнір проходить в 11 різних країнах!

Фанатів на Євро-2020 чекає немало подорожей / Фото: AFP

Вперше в історії чемпіонат Європи проходить в 11 містах в 11 країнах Старого Світу. Незвичайний формат, приурочений до 60-річного ювілею з моменту першого Євро, накладає свій відбиток на переміщенні команд. Ось і Україна після вояжу в Амстердам вирушила в Бухарест, де сьогодні зустрінеться з Північної Македонією. Онлайн Україна – Північна Македонія є на нашому сайті.

Україна – Північна Македонія: де і коли дивитися матч групи С на Євро-2020

І так подорожувати доведеться половині команд, а разом з ними – і уболівальникам. Ми вирішили підрахувати, вболівальники якої збірної будуть більше подорожувати під час групового етапу Євро-2020. У розрахунок бралася відстань від столиці держави в міста, де будуть проходити матчі команд.

Найбільше пощастило шанувальникам збірних Італії (всі матчі в Римі), Данії (всі матчі в Копенгагені), Нідерландів (всі матчі в Амстердамі) і Англії (всі матчі в Лондоні). Їх команди не тільки гратимуть в рідній країні, але навіть в столиці! Трохи доведеться помандрувати фанатам з Іспанії та Німеччини, а найбільше не пощастило швейцарцям.

Швейцарія (Берн-Баку-Рим-Баку) – 13337 км

Польща (Варшава-Санкт-Петербург-Севілья-Санкт-Петербург) – 10200 км

Уельс (Кардіфф-Баку-Рим) – 9377 км

Швеція (Стокгольм-Севілья-Санкт-Петербург) – 8093 км

Туреччина (Анкара-Рим-Баку) – 7173 км

Словаччина (Братислава-Санкт-Петербург-Севілья) – 6362 км

Австрія (Відень-Бухарест-Амстердам-Бухарест) – 5519 км

Бельгія (Брюссель-Санкт-Петербург-Копенгаген-Санкт-Петербург) – 5511 км

Португалія (Лісабон-Будапешт-Мюнхен-Будапешт) – 4416 км

Україна (Київ-Амстердам-Бухарест) – 4181 км

Північна Македонія (Скоп'є-Бухарест-Амстердам) – 2860 км

Фінляндія (Гельсінкі-Копенгаген-Санкт-Петербург) – 2650 км

Чехія (Прага-Глазго-Лондон) – 2567 км

Хорватія (Загреб-Лондон-Глазго) – 2321 км

Росія (Москва-Санкт-Петербург-Севілья) – 2218 км

Франція (Париж-Мюнхен-Будапешт) – 1493 км

Шотландія (Единбург-Глазго-Лондон-Глазго) – 1404 км

Угорщина (Будапешт-Мюнхен) – 652 км

Німеччина (Берлін-Мюнхен) – 584 км

Іспанія (Мадрид-Севілья) – 530 км