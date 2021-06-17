17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
branding
СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Украинские и македонские болельщики встретились в Бухаресте: результат на видео

Александр Трикиша Александр Трикиша
17 июня, 14:37
Копировать ссылку
Болельщики Украины и Македонии вместе ждут начала матча Евро-2020. Фанаты отдыхают в мирной атмосфере и распевают песни в барах
Украинские болельщики в Бухаресте
Украинские болельщики в Бухаресте

Сегодня сборная Украины встретится с Северной Македонией во втором туре Евро-2020. Болельщики обеих команд заполонили Бухарест, где пройдет встреча. Трансляция Украина – Северная Македония есть на нашем сайте.

Украина – Северная Македония: где и когда смотреть матч группы С на Евро-2020

В столице Румынии достаточно болельщиков обеих команд. Тем не менее атмосфера дружественная. Фанаты соревнуются, кто громче будет поддерживать свою любимую сборную, и наслаждаются летней погодой.

Кстати, на время матча в Бухаресте обещали грозу. Даже Андрей Шевченко высказывал опасения, что игру могут остановить. Погода в Бухаресте на матч Украина – Северная Македония есть на нашем сайте.

Украине еще повезло с местом проведения матчей Евро-2020. Ранее мы писали, чьим фанатам придется больше всех ездить на чемпионате Европы.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Энерджайзер дня!
Hell

Александр
Зинченко

Украина
Мимишное фото!
Зарядись на Евро!
Hell
Опрос
Фанаты!
Hell

Сборная
Нидерландов

Фанаты Нидерландов
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Пятница, 18 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять