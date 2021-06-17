17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Украинцам еще повезло: чьим фанатам придется больше всех ездить на Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
17 июня, 13:44
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Болельщикам придется преодолеть немало километров, чтобы воочию посмотреть матчи чемпионата Европы, ведь в этом году турнир проходит в 11 разных странах!
Фанатов на Евро-2020 ждет немало путешествий
Фанатов на Евро-2020 ждет немало путешествий / Фото: AFP

Впервые в истории чемпионат Европы проходит в 11 городах в 11 странах Старого Света. Необычный формат, приуроченный к 60-летнему юбилею с момента первого Евро, накладывает свой отпечаток на перемещении команд. Вот и Украина после вояжа в Амстердам отправилась в Бухарест, где сегодня встретится с Северной Македонией. Онлайн Украина – Северная Македония есть на нашем сайте.

Украина – Северная Македония: где и когда смотреть матч группы С на Евро-2020

И так путешествовать придется половине команд, а вместе с ними – и болельщикам. Мы решили подсчитать, болельщики какой команды будут больше всего путешествовать во время группового этапа Евро-2020. В расчет бралось расстояние от столицы государства в города, где будут проходить матчи команд.

Больше всего повезло поклонникам сборных Италии (все матчи в Риме), Дании, Нидерландов и Англии. Их команды не только будут играть в родной стране, но даже в столице! Немного придется попутешествовать фанатам из Испании и Германии, а больше всего не повезло швейцарцам.

Швейцария (Берн-Баку-Рим-Баку) – 13337 км

Польша (Варшава-Санкт-Петербург-Севилья-Санкт-Петербург) – 10200 км

Уэльс (Кардифф-Баку-Рим) – 9377 км

Швеция (Стокгольм-Севилья-Санкт-Петербург) – 8093 км

Турция (Анкара-Рим-Баку) – 7173 км

Словакия (Братислава-Санкт-Петербург-Севилья) – 6362 км

Австрия (Вена-Бухарест-Амстердам-Бухарест) – 5519 км

Бельгия (Брюссель-Санкт-Петербург-Копенгаген-Санкт-Петербург) – 5511 км

Португалия (Лиссабон-Будапешт-Мюнхен-Будапешт) – 4416 км

Украина (Киев-Амстердам-Бухарест) – 4181 км

Северная Македония (Скопье-Бухарест-Амстердам) – 2860 км

Финляндия (Хельсинки-Копенгаген-Санкт-Петербург) – 2650 км

Чехия (Прага-Глазго-Лондон) – 2567 км

Хорватия (Загреб-Лондон-Глазго) – 2321 км

Россия (Москва-Санкт-Петербург-Севилья) – 2218 км

Франция (Париж-Мюнхен-Будапешт) – 1493 км

Шотландия (Эдинбург-Глазго-Лондон-Глазго) – 1404 км

Венгрия (Будапешт-Мюнхен) – 652 км

Германия (Берлин-Мюнхен) – 584 км

Испания (Мадрид-Севилья) – 530 км

СборнаяМаршрутРасстояние, км
ШвейцарияБерн-Баку-Рим-Баку13337
ПольшаВаршава-Санкт-Петербург-Севилья-Санкт-Петербург10200
УэльсКардифф-Баку-Рим9377
ШвецияСтокгольм-Севилья-Санкт-Петербург8093
ТурцияАнкара-Рим-Баку7173
СловакияБратислава-Санкт-Петербург-Севилья6362
АвстрияВена-Бухарест-Амстердам-Бухарест5519
БельгияБрюссель-Санкт-Петербург-Копенгаген-Санкт-Петербург5511
ПортугалияЛиссабон-Будапешт-Мюнхен-Будапешт4416
УкраинаКиев-Амстердам-Бухарест4181
Северная МакедонияСкопье-Бухарест-Амстердам2860
ФинляндияХельсинки-Копенгаген-Санкт-Петербург2650
ЧехияПрага-Глазго-Лондон2567
ХорватияЗагреб-Лондон-Глазго2321
РоссияМосква-Санкт-Петербург-Севилья2218
ФранцияПариж-Мюнхен-Будапешт1493
ШотландияЭдинбург-Глазго-Лондон-Глазго1404
ВенгрияБудапешт-Мюнхен652
ГерманияВсе матчи в Мюнхене584
ИспанияВсе матчи в Севилье530
АнглияВсе матчи в Лондоне-
ДанияВсе матчи в Копенгагене-
ИталияВсе матчи в Риме-
НидерландыВсе матчи в Амстердаме-

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
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Пятница, 18 июня
16:00
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19:00
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