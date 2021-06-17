17 червня 16:00 Відео
Україна 2
Північна Македонія 1
17 червня 10’
Данія 0
Бельгія 0
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

"Треба заборонити українцям відвідувати Євро": в Росії не оцінили пісню "Путін – х**ло"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
17 червня, 18:39
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Російські депутати обурені тим, як українські вболівальники підтримували свою команду в Бухаресті на матчі проти Північної Македонії
Бухарест почув знамениту пісню українських фанів
Бухарест почув знамениту пісню українських фанів

Збірна України здобула першу перемогу на Євро-2020. Наша команда обіграла Північну Македонію – 2:1.

Поєдинок пройшов у Бухаресті і на нього приїхало кілька тисяч українських уболівальників. Як водиться, затягнули свою найвідомішу пісню: "Путін – х**ло!". Фанати співають її з часів окупації Криму і початку війни на Донбасі, але в Росії обурилися лише зараз. Та так, що відреагували навіть в Держдумі.

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Член комітету Держдуми зі спорту Дмитро Свіщев закликав жорстко відреагувати на образу Путіна українськими фанатами.

"Це, однозначно, добре спланована провокація проти Росії. На неї необхідно жорстко відреагувати. УЄФА зобов'язаний заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро, оштрафувати ФФУ, провести розслідування і покарати організаторів акції по повній строгості", – сказав Свіщев.

Підтримала колегу і олімпійська чемпіонка Світлана Журова. "Наш МЗС може подати в суд позов за образу особистості і гідності президента. Це так просто залишати не можна", – вважає Журова.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
2
4:4
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:1
Відео Про матч
0:0 (10’)
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Пʼятниця, 18 червня
16:00
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19:00
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