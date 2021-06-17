"Треба заборонити українцям відвідувати Євро": в Росії не оцінили пісню "Путін – х**ло"

Російські депутати обурені тим, як українські вболівальники підтримували свою команду в Бухаресті на матчі проти Північної Македонії

Бухарест почув знамениту пісню українських фанів

Збірна України здобула першу перемогу на Євро-2020. Наша команда обіграла Північну Македонію – 2:1.

Поєдинок пройшов у Бухаресті і на нього приїхало кілька тисяч українських уболівальників. Як водиться, затягнули свою найвідомішу пісню: "Путін – х**ло!". Фанати співають її з часів окупації Криму і початку війни на Донбасі, але в Росії обурилися лише зараз. Та так, що відреагували навіть в Держдумі.

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Член комітету Держдуми зі спорту Дмитро Свіщев закликав жорстко відреагувати на образу Путіна українськими фанатами.

"Це, однозначно, добре спланована провокація проти Росії. На неї необхідно жорстко відреагувати. УЄФА зобов'язаний заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро, оштрафувати ФФУ, провести розслідування і покарати організаторів акції по повній строгості", – сказав Свіщев.

Підтримала колегу і олімпійська чемпіонка Світлана Журова. "Наш МЗС може подати в суд позов за образу особистості і гідності президента. Це так просто залишати не можна", – вважає Журова.