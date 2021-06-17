17 июня 16:00 Видео
Украина 2
Северная Македония 1
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Удивительно! Забарный еще не родился, а заработавший пенальти Пандев уже забивал за македонцев

Елена Павлова Елена Павлова
17 июня, 17:21
Копировать ссылку
В поединке второго тура Евро-2020 между Украиной и Северной Македонией нападающий Дженоа Горан Пандев оказался самым опасным в составе соперника
Илья Забарный против Горана Пандева
Илья Забарный против Горана Пандева / Фото: Reuters

В эти минуты сборная Украины проводит второй поединок на Евро-2020 против Северной Македонии и ведет со счетом 2:1. В чужих воротах отметились Ярмоленко и Яремчук, а затем сами пропустили с пенальти. Лидер македонцев Горан Пандев также расписался в воротах Бущана, но из офсайда. А мы подметили интересный факт.

Читайте также: Украина – Северная Македония: видео голов и обзор второго матча Шевченко на Евро-2020

Оказалось, что 37-летний Горан Пандев, который заработал пенальти для македонцев, забил свой первый гол за сборную страны 21 августа 2002 года в товарищеском матче с Мальтой (5:0). И только через 11 дней после этого родился защитник сборной Украины и киевского Динамо Илья Забарный, которому сейчас 18 лет.


Фото Reuters

Украина до этой встречи дважды обыгрывала Северную Македонию, еще по разу была зафиксирована победа македонцев и ничья. Самый памятный поединок прошел в 2004 году, когда нынешнему главному тренеру сине-желтых Андрею Шевченко выбили два зуба.

Также мы сообщали, что сборная Украины в три раза дороже македонцев, и объясняли, почему Ярмоленко и Пандева не ценят.

В заключительном туре группового этапа Евро-2020 Украина встретится с Австрией, а Северная Македония – с фаворитом квартета Нидерландами. Оба матча пройдут 21 июня и начнутся в 19:00, чтобы никто из команд не имел преимущества.

Смотрите первый гол Ярмоленко в ворота македонцев

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
2
4:4
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:1
Видео О матче
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Пятница, 18 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять