Удивительно! Забарный еще не родился, а заработавший пенальти Пандев уже забивал за македонцев

В поединке второго тура Евро-2020 между Украиной и Северной Македонией нападающий Дженоа Горан Пандев оказался самым опасным в составе соперника

Илья Забарный против Горана Пандева / Фото: Reuters

В эти минуты сборная Украины проводит второй поединок на Евро-2020 против Северной Македонии и ведет со счетом 2:1. В чужих воротах отметились Ярмоленко и Яремчук, а затем сами пропустили с пенальти. Лидер македонцев Горан Пандев также расписался в воротах Бущана, но из офсайда. А мы подметили интересный факт.

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Оказалось, что 37-летний Горан Пандев, который заработал пенальти для македонцев, забил свой первый гол за сборную страны 21 августа 2002 года в товарищеском матче с Мальтой (5:0). И только через 11 дней после этого родился защитник сборной Украины и киевского Динамо Илья Забарный, которому сейчас 18 лет.



Фото Reuters

Украина до этой встречи дважды обыгрывала Северную Македонию, еще по разу была зафиксирована победа македонцев и ничья. Самый памятный поединок прошел в 2004 году, когда нынешнему главному тренеру сине-желтых Андрею Шевченко выбили два зуба.

Также мы сообщали, что сборная Украины в три раза дороже македонцев, и объясняли, почему Ярмоленко и Пандева не ценят.

В заключительном туре группового этапа Евро-2020 Украина встретится с Австрией, а Северная Македония – с фаворитом квартета Нидерландами. Оба матча пройдут 21 июня и начнутся в 19:00, чтобы никто из команд не имел преимущества.

Смотрите первый гол Ярмоленко в ворота македонцев