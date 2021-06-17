17 июня 16:00 Видео
Украина 2
Северная Македония 1
17 июня 10’
Дания 0
Бельгия 0
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

"Надо запретить украинцам посещать Евро": в России не оценили песню "Путин – х**ло"

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
17 июня, 18:39
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Российские депутаты возмущены тем, как украинские болельщики поддерживали свою команду в Бухаресте на матче против Северной Македонии
Бухарест услышал знаменитую песню украинских фанов
Бухарест услышал знаменитую песню украинских фанов

Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020. Наша команда обыграла Северную Македонию – 2:1.

Поединок прошел в Бухаресте и на него приехало несколько тысяч украинских болельщиков. Как водится, затянули свою самую известную песню: "Путин – х**ло!". Фанаты поют ее со времен оккупации Крыма и начала войны на Донбассе, но в России возмутились лишь сейчас. Да так, что отреагировали даже в Госдуме.

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Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев призвал жестко отреагировать на оскорбление Путина украинскими фанатами.

"Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости", – сказал Свищев.

Поддержала коллегу и олимпийская чемпионка Светлана Журова. "Наш МИД может подать в суд иск за оскорбление личности и достоинства президента. Это так просто оставлять нельзя", – считает Журова.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
2
4:4
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:1
Видео О матче
0:0 (10’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Пятница, 18 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
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