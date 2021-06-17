17 июня 16:00 Видео
Украина 2
Северная Македония 1
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Рекорд Шевы пал! Ярмоленко обогнал его по системе "гол плюс пас"

Олег Люлька Олег Люлька
17 июня, 17:04
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Вингер сборной Украины благодаря удачной игре в матче Евро с Северной Македонией стал новым рекордсменом национальной команды по результативным действиям
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Гол полузащитника сборной Украины Андрей Ярмоленко в ворота Северной Македонии на 29-й минуте стал для него 42-м в футболке национальной команды. А на 34-й минуте Ярмоленко отдал голевую передачу на Романа Яремчука.

Украина – Северная Македония: онлайн второго матча нашей команды на Евро-2020

Следовательно, вингер лондонского Вест Хэма Ярмоленко набрал 63 очка по системе гол + пас в матчах за сборную Украины (42 гола и 21 голевая передача) и по этому показателю обошел нынешнего главного тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко, у которого 61 очко – 48 голов и 13 голевых передач.

Смотрите, как Ярмоленко забил и отдал голевой пас в игре с Северной Македонией

Добавим, что на третьем месте по результативным действиям за сборную Украины находится Евгений Коноплянка, у которого 33 балла (21 гол и 12 голевых передач).

Ранее Ярмоленко впервые рассказал, как его выкинули из Боруссии. "Меня даже никто не спрашивал", – пожаловался футболист.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
2
4:4
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:1
Видео О матче
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
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Пятница, 18 июня
16:00
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19:00
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