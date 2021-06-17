Ярмоленку дали нагороду після того, як він перевершив Шеву

УЄФА назвала Андрія Ярмоленка найкращим гравцем матчу Євро-2020 Україна – Північна Македонія 2:1.
Про це повідомляє Twitter Європейської футбольної спілки.
Футболіст отримав приз, аналогів якому в його колекції трофеїв не було.
Нагадаємо, в грі з Північною Македонією вінгер Вест Гема забив сам і віддав результативну передачу на Яремчука, ставши рекордсменом збірної України за системою "гол пас". Ярмоленко на два бали перевершив Андрія Шевченка.
Додамо, що поєдинок в Бухаресті відзначився ще одним рекордом. Ярмоленко і Яремчук стали першим дуетом в історії чемпіонатів Європи, який зумів відзначитися забитими м'ячами в обох стартових матчах турніру.
Огляд матчу Україна – Північна Македонія (2:1)