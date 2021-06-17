Ярмоленку дали нагороду після того, як він перевершив Шеву

Європейська футбольна спілка визнала Ярмоленка найкращим футболістом матчу Україна – Північна Македонія, в якому Андрій став рекордсменом збірної за системою гол+пас

Найкращий гравець матчу Україна - Північна Македонія / Фото: Reuters, UEFA.com

УЄФА назвала Андрія Ярмоленка найкращим гравцем матчу Євро-2020 Україна – Північна Македонія 2:1.

Про це повідомляє Twitter Європейської футбольної спілки.

Футболіст отримав приз, аналогів якому в його колекції трофеїв не було.

Нагадаємо, в грі з Північною Македонією вінгер Вест Гема забив сам і віддав результативну передачу на Яремчука, ставши рекордсменом збірної України за системою "гол пас". Ярмоленко на два бали перевершив Андрія Шевченка.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Додамо, що поєдинок в Бухаресті відзначився ще одним рекордом. Ярмоленко і Яремчук стали першим дуетом в історії чемпіонатів Європи, який зумів відзначитися забитими м'ячами в обох стартових матчах турніру.

Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук / Фото: Reuters

Огляд матчу Україна – Північна Македонія (2:1)