17 червня 16:00 Відео
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Швеція --
Словаччина --
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Хорватія --
Чехія --
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Нідерланди --
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Австрія --
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Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
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Хорватія --
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22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
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Швеція --
Польща --
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Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
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Євро-2020

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Ярмоленку дали нагороду після того, як він перевершив Шеву

Олег Люлька Олег Люлька
17 червня, 20:12
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Європейська футбольна спілка визнала Ярмоленка найкращим футболістом матчу Україна – Північна Македонія, в якому Андрій став рекордсменом збірної за системою гол+пас
Найкращий гравець матчу Україна - Північна Македонія
Найкращий гравець матчу Україна - Північна Македонія / Фото: Reuters, UEFA.com

УЄФА назвала Андрія Ярмоленка найкращим гравцем матчу Євро-2020 Україна – Північна Македонія 2:1.

Про це повідомляє Twitter Європейської футбольної спілки.

Футболіст отримав приз, аналогів якому в його колекції трофеїв не було.

Нагадаємо, в грі з Північною Македонією вінгер Вест Гема забив сам і віддав результативну передачу на Яремчука, ставши рекордсменом збірної України за системою "гол пас". Ярмоленко на два бали перевершив Андрія Шевченка.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Додамо, що поєдинок в Бухаресті відзначився ще одним рекордом. Ярмоленко і Яремчук стали першим дуетом в історії чемпіонатів Європи, який зумів відзначитися забитими м'ячами в обох стартових матчах турніру.

Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук
Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук / Фото: Reuters

Груповий етап
Група C
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Команда
І
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Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Австрія Австрія Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Нідерланди Нідерланди Нід
1
1
0
0
3
2
1
3
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Україна Україна Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забиті 4
Пропущені 4
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забиті 2
Пропущені 5
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П

Огляд матчу Україна – Північна Македонія (2:1)

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
2
4:4
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
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Четвер, 17 червня
2:1
Відео Про матч
1:2
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22:00
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Пʼятниця, 18 червня
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