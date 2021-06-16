"Вы должны уметь страдать": Роналду написал эмоциональный пост после исторического события

Лидер сборной Португалии прокомментировал победу над Венгрией в первом туре Евро-2020, после которой он стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы

Криштиану Роналду в сборной на Евро забил уже 11 голов / Фото: Reuters

Криштиану Роналду оформил дубль в ворота Венгрии и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Хотя победа португальцам далась не просто. Голы они забили лишь в последние десять минут.

После матча Криштиану опубликовал эмоциональный пост в Instagram.

"Вы должны уметь страдать, бороться до конца и всегда верить изо всех сил. Нет легких соперников или игр, выигранных заранее. Чемпионат Европы – это этап роскоши, где присутствуют только лучшие из лучших и где каждую победу нужно одерживать со всей решимостью и самопожертвованием.

Большая победа, команда! Мы идем к нашей цели! Мы делаем все, чтобы доставить больше радости португальцам, которые так нас поддерживают!" - написал Роналду.

Ранее мы писали, что выходка Роналду стоила компании 4 миллиарда долларов: он лишь поменял воду на столе.