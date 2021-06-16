15 июня 22:00 Видео
Франция 1
Германия 0
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Турнирная Таблица Команды Сборная Украины Мисс Евро-2021 Бомбардиры Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

"Вы должны уметь страдать": Роналду написал эмоциональный пост после исторического события

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 июня, 08:34
Копировать ссылку
Лидер сборной Португалии прокомментировал победу над Венгрией в первом туре Евро-2020, после которой он стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы
Криштиану Роналду в сборной на Евро забил уже 11 голов
Криштиану Роналду в сборной на Евро забил уже 11 голов / Фото: Reuters

Криштиану Роналду оформил дубль в ворота Венгрии и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Хотя победа португальцам далась не просто. Голы они забили лишь в последние десять минут.

После матча Криштиану опубликовал эмоциональный пост в Instagram.

"Вы должны уметь страдать, бороться до конца и всегда верить изо всех сил. Нет легких соперников или игр, выигранных заранее. Чемпионат Европы – это этап роскоши, где присутствуют только лучшие из лучших и где каждую победу нужно одерживать со всей решимостью и самопожертвованием.

Большая победа, команда! Мы идем к нашей цели! Мы делаем все, чтобы доставить больше радости португальцам, которые так нас поддерживают!" - написал Роналду.

Ранее мы писали, что выходка Роналду стоила компании 4 миллиарда долларов: он лишь поменял воду на столе.

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 15 июня
1:0
Видео О матче
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять