"Ви повинні вміти страждати": Роналду написав емоційний пост після історичної події

Лідер збірної Португалії прокоментував перемогу над Угорщиною в першому турі Євро-2020, після якої він став найкращим бомбардиром чемпіонатів Європи

Криштіану Роналду у збірній на Євро забив уже 11 голів / Фото: Reuters

Кріштіану Роналду оформив дубль у ворота Угорщини і став кращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи. Хоча перемога португальцям далася не просто. Голи вони забили лише в останні десять хвилин.

Після матчу Кріштіану опублікував емоційний пост в Instagram.

"Ви повинні вміти страждати, боротися до кінця і завжди вірити щосили. Немає легких суперників або ігор, виграних заздалегідь. Чемпіонат Європи – це етап розкоші, де присутні тільки кращі з кращих і де кожну перемогу потрібно здобувати з усією рішучістю і самопожертвою.

Велика перемога, команда! Ми йдемо до нашої мети! Ми робимо все, щоб доставити більше радості португальцям, які так нас підтримують!" – написав Роналду.

Раніше ми писали, що витівка Роналду коштувала компанії 4 мільярди доларів: він лише поміняв воду на столі.