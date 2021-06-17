Не Ярмоленко і не українець: аналітики назвали несподіваного найкращого гравця матчу

Найвищу оцінку за матч Україна – Північна Македонія аналітичний портал WhoScored поставив не Андрію Ярмоленку, а Столе Димитрієвському, який від нього пропустив

Воротар Північної Македонії Столе Димитриєвський / Фото: Reuters

Аналітичний портал WhoScored не погодився з УЄФА, який назвав найкращим гравцем матчу Україна – Північна Македонія 2:1 Андрія Ярмоленка.

Найвищу оцінку від WhoScored за підсумками поєдинку в Бухаресті отримав голкіпер збірної Північної Македонії Столе Димитрієвський – 8.5.

Нагадаємо, в кінці матчу з українцями 27-річний воротар іспанського Райо Вальєкано Димитрієвський парирував пенальті у виконанні Руслана Маліновського, подарувавши своїй збірній надію на порятунок. Однак команда Андрія Шевченка все ж довела поєдинок до першої для себе перемоги на Євро-2020.

Додамо, що слідом за воротарем македонців, за оцінками за гру у аналітиків, розташувався наш кіпер Георгій Бущан (7,9). Ярмоленко, незважаючи на гол і результативну передачу, посів у цьому списку лише третю сходинку (7,8).

Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук / Фото: Reuters

Цікаво, що після перемоги над Північною Македонією Ярмоленко пішов наперекір Роналду. Якщо португалець на одній з прес-конференцій прибрав напої спонсорів на столі куди подалі, то лідер української збірної учинив з точністю до навпаки, підсунувши їх до себе.

Огляд матчу Україна – Північна Македонія – 2:1