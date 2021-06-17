Як сім'я Шевченка вболівала за Україну: після матчу тренер звернувся до дружини і дітей

Після перемоги в матчі Євро-2020 з Північною Македонією головний тренер нашої збірної Андрій Шевченко зробив зворушливий пост подяки

Андрій Шевченко і його сім'я / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України після перемоги над Північною Македонією 2:1 на Євро-2020 звернувся до своєї команди, вболівальників і своєї родини. Нагадаємо, що за "синьо-жовтих" у першому таймі забивали Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук. А пропустили у другій половині – з пенальті.

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"Молодці, хлопці, перша перемога! Спасибі всім нашим фанатам за відмінну підтримку! Будемо прагнути йти далі... всі разом", – написав Шевченко в своєму Instagram

Раніше фото підтримки опублікувала дружина тренера, американська модель Крістен Пазік.

Раніше Шевченко розповів про перемогу і дзвінок Зеленського в роздягальню: "Ви знаєте, така емоційна гра, хотілося, щоб матч швидше закінчився".

Раніше ми писали, що українські і македонські вболівальники зустрілися в Бухаресті, співаючи пісні в барах.

Також ми повідомляли цікавий факт: Забарний ще не народився, а Пандєв, що заробив пенальті, вже забивав за македонців.

Дивіться огляд матчу України та Північною Македонії у другому турі Євро-2020