17 червня 16:00 Відео
Україна 2
Північна Македонія 1
17 червня 19:00
Данія 1
Бельгія 2
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Як сім'я Шевченка вболівала за Україну: після матчу тренер звернувся до дружини і дітей

Олена Павлова Олена Павлова
17 червня, 21:02
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Після перемоги в матчі Євро-2020 з Північною Македонією головний тренер нашої збірної Андрій Шевченко зробив зворушливий пост подяки
Андрій Шевченко і його сім'я
Андрій Шевченко і його сім'я / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України після перемоги над Північною Македонією 2:1 на Євро-2020 звернувся до своєї команди, вболівальників і своєї родини. Нагадаємо, що за "синьо-жовтих" у першому таймі забивали Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук. А пропустили у другій половині – з пенальті.

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"Молодці, хлопці, перша перемога! Спасибі всім нашим фанатам за відмінну підтримку! Будемо прагнути йти далі... всі разом", – написав Шевченко в своєму Instagram

Раніше фото підтримки опублікувала дружина тренера, американська модель Крістен Пазік.

Раніше Шевченко розповів про перемогу і дзвінок Зеленського в роздягальню: "Ви знаєте, така емоційна гра, хотілося, щоб матч швидше закінчився".

Раніше ми писали, що українські і македонські вболівальники зустрілися в Бухаресті, співаючи пісні в барах.

Також ми повідомляли цікавий факт: Забарний ще не народився, а Пандєв, що заробив пенальті, вже забивав за македонців.

Дивіться огляд матчу України та Північною Македонії у другому турі Євро-2020

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
2
4:4
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:1
Відео Про матч
1:2
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 18 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
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