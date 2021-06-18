Ярмоленко пропонують зробити Почесним громадянином Чернігова

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко закликав присвоїти звання Почесного громадянина Чернігова Андрію Ярмоленку, гол і результативна передача якого напередодні принесли збірній України перемогу над Північною Македонією 2:1 на Євро-2020.
"Звертаюсь до Чернігівської міської ради і міського голови Владислава Атрошенка з пропозицією надати Андрієві Ярмоленку звання Почесного громадянина нашого рідного міста. Земляче, ми гордимось тобою! Забивай ще!" – написав у себе в Facebook Олег Ляшко
Нагадаємо, що, забивши м'яч і віддавши результативну передачу на Романа Яремчука в грі з Північною Македонією, Андрій Ярмоленко став рекордсменом української збірної за системою "гол + пас". Ярмоленко на два бали перевершив Андрія Шевченка.
Також ми писали про інший рекорд, пов'язаний з вінгером Вест Гема. Ярмоленко і Яремчук стали першим дуетом в історії чемпіонатів Європи, який зумів відзначитися забитими м'ячами в обох стартових матчах турніру.
Огляд матчу Україна – Північна Македонія (2:1)