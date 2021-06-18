Ярмоленко пропонують зробити Почесним громадянином Чернігова

З такою пропозицією виступив лідер "Радикальної партії" Ляшко. На Євро-2020 Ярмоленко феєрить – забив супергол Нідерландам і забезпечив перемогу над Північною Македонією

Ляшко закликав Ярмоленка "забивати ще" / Фото: Reuters

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко закликав присвоїти звання Почесного громадянина Чернігова Андрію Ярмоленку, гол і результативна передача якого напередодні принесли збірній України перемогу над Північною Македонією 2:1 на Євро-2020.

"Звертаюсь до Чернігівської міської ради і міського голови Владислава Атрошенка з пропозицією надати Андрієві Ярмоленку звання Почесного громадянина нашого рідного міста. Земляче, ми гордимось тобою! Забивай ще!" – написав у себе в Facebook Олег Ляшко

Нагадаємо, що, забивши м'яч і віддавши результативну передачу на Романа Яремчука в грі з Північною Македонією, Андрій Ярмоленко став рекордсменом української збірної за системою "гол + пас". Ярмоленко на два бали перевершив Андрія Шевченка.

Також ми писали про інший рекорд, пов'язаний з вінгером Вест Гема. Ярмоленко і Яремчук стали першим дуетом в історії чемпіонатів Європи, який зумів відзначитися забитими м'ячами в обох стартових матчах турніру.

Огляд матчу Україна – Північна Македонія (2:1)