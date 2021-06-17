Рекорд Шеви побито! Ярмоленко обігнав його за системою "гол плюс пас"

Вінгер збірної України завдяки вдалій грі в матчі Євро з Північною Македонією став новим рекордсменом національної команди за результативними діями

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Гол півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка у ворота Північної Македонії на 29-й хвилині став для нього 42-м у футболці національної команди. А на 34-й хвилині Ярмоленко віддав гольову передачу на Романа Яремчука.

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Отже, вінгер лондонського Вест Гема Ярмоленко набрав 63 очки за системою гол + пас у матчах за збірну України (42 голи і 21 гольова передача) і за цим показником обійшов нинішнього головного тренера "синьо-жовтих" Андрія Шевченка, у якого 61 очко – 48 голів і 13 гольових передач.

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Додамо, що на третьому місці за результативними діям за збірну України перебуває Євген Коноплянка, у якого 33 бали (21 гол і 12 гольових передач).

Раніше Ярмоленко вперше розповів, як його викинули з Боруссії. "Мене навіть ніхто не питав", – поскаржився футболіст.