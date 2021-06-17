17 червня 16:00 Відео
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Північна Македонія 1
17 червня 19:00
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Австрія --
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Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
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Іспанія --
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Італія --
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20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
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Рекорд Шеви побито! Ярмоленко обігнав його за системою "гол плюс пас"

Олег Люлька Олег Люлька
17 червня, 17:04
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Вінгер збірної України завдяки вдалій грі в матчі Євро з Північною Македонією став новим рекордсменом національної команди за результативними діями
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Гол півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка у ворота Північної Македонії на 29-й хвилині став для нього 42-м у футболці національної команди. А на 34-й хвилині Ярмоленко віддав гольову передачу на Романа Яремчука.

Україна – Північна Македонія: онлайн другого матчу нашої команди на Євро-2020

Отже, вінгер лондонського Вест Гема Ярмоленко набрав 63 очки за системою гол + пас у матчах за збірну України (42 голи і 21 гольова передача) і за цим показником обійшов нинішнього головного тренера "синьо-жовтих" Андрія Шевченка, у якого 61 очко – 48 голів і 13 гольових передач.

Дивіться, як Ярмоленко забив і віддав гольовий пас у грі з Північною Македонією

Додамо, що на третьому місці за результативними діям за збірну України перебуває Євген Коноплянка, у якого 33 бали (21 гол і 12 гольових передач).

Раніше Ярмоленко вперше розповів, як його викинули з Боруссії. "Мене навіть ніхто не питав", – поскаржився футболіст.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
2
4:4
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
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Відео Про матч
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