Ярмоленко вперше розповів, як його викинули з Боруссії: Мене навіть ніхто не питав

Андрій Ярмоленко згадав про свій перехід з Боруссії в Вест Гем. Українець зізнався, що готовий був боротися за місце в німецькому клубі, а його продали без його відома

Андрій Ярмоленко / Фото: офіційний сайт "Вест Гем"

Гравець Вест Гема Андрія Ярмоленко розповів про свій перехід в лондонський клуб з Боруссії і про те, що його найбільше розлютило в цій історії. Виявляється, українця навіть ніхто не попередив, що його вже продали.

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"Я не шкодую про перехід в Вест Гем, але вся історія, яка передувала цьому трансферу – удар по самолюбству", – згадував Ярмоленко.

Футболіст розповів, що влітку 2018 го в Боруссію прийшов новий тренер і українець мав намір довести йому, що готовий грати в старті. Він спеціально приїхав раніше початку зборів, але тут йому подзвонив агент.

"Дзвонить мені мій агент і каже: "У Дортмунді зараз син президента Вест Гема, він хоче з тобою зустрітися". Відмовляти – некрасиво. Я приїхав і пояснив, що зараз в Боруссію прийшов новий тренер, а я хочу довести йому свою спроможність. Але, якщо головний тренер Боруссії скаже, що я йому не потрібен – готовий перейти в Вест Гем ", – продовжив Ярмоленко.

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Але в цей момент представник лондонців повідомив, що вже розмовляв з президентом Боруссії і той поставив підпис. Залишилося домовитися лише з самим футболістом.