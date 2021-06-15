Ярмоленко вперше розповів, як його викинули з Боруссії: Мене навіть ніхто не питав

Гравець Вест Гема Андрія Ярмоленко розповів про свій перехід в лондонський клуб з Боруссії і про те, що його найбільше розлютило в цій історії. Виявляється, українця навіть ніхто не попередив, що його вже продали.
Читайте також: Конфлікт між Ярмоленком і Марлосом. Що сталося в збірній України
"Я не шкодую про перехід в Вест Гем, але вся історія, яка передувала цьому трансферу – удар по самолюбству", – згадував Ярмоленко.
Футболіст розповів, що влітку 2018 го в Боруссію прийшов новий тренер і українець мав намір довести йому, що готовий грати в старті. Він спеціально приїхав раніше початку зборів, але тут йому подзвонив агент.
"Дзвонить мені мій агент і каже: "У Дортмунді зараз син президента Вест Гема, він хоче з тобою зустрітися". Відмовляти – некрасиво. Я приїхав і пояснив, що зараз в Боруссію прийшов новий тренер, а я хочу довести йому свою спроможність. Але, якщо головний тренер Боруссії скаже, що я йому не потрібен – готовий перейти в Вест Гем ", – продовжив Ярмоленко.
Читайте також: Відео дня! Син Ярмоленка докричався до тата в Амстердам з Лондона по ходу матчу
Але в цей момент представник лондонців повідомив, що вже розмовляв з президентом Боруссії і той поставив підпис. Залишилося домовитися лише з самим футболістом.
"Це все за день до початку збору. Мені абсолютно ніхто в Дортмунді не говорить, що ти йдеш. Я сказав: "Все. Не хочу тут більше перебувати". Мене навіть ніхто не запитав – чи хочу я. Мене це розлютило.
Клубний лікар першим мені написав, що завтра на тренування приїжджати не потрібно. Я ж ніколи не бачив президента Вест Гема, його сина. Не знав, як вони виглядають. Думав, що може це якийсь розвод.
Сказав, що нехай хоча б з Боруссії мені хтось повідомить. І тут через п'ять хвилин пише лікар. Потім набрав Ватцке", – підсумував свою розповідь футболіст в програмі Вацко Live.