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Ярмоленко вперше розповів, як його викинули з Боруссії: Мене навіть ніхто не питав

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
15 червня, 09:35
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Андрій Ярмоленко згадав про свій перехід з Боруссії в Вест Гем. Українець зізнався, що готовий був боротися за місце в німецькому клубі, а його продали без його відома
Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / Фото: офіційний сайт "Вест Гем"

Гравець Вест Гема Андрія Ярмоленко розповів про свій перехід в лондонський клуб з Боруссії і про те, що його найбільше розлютило в цій історії. Виявляється, українця навіть ніхто не попередив, що його вже продали.

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"Я не шкодую про перехід в Вест Гем, але вся історія, яка передувала цьому трансферу – удар по самолюбству", – згадував Ярмоленко.

Футболіст розповів, що влітку 2018 го в Боруссію прийшов новий тренер і українець мав намір довести йому, що готовий грати в старті. Він спеціально приїхав раніше початку зборів, але тут йому подзвонив агент.

"Дзвонить мені мій агент і каже: "У Дортмунді зараз син президента Вест Гема, він хоче з тобою зустрітися". Відмовляти – некрасиво. Я приїхав і пояснив, що зараз в Боруссію прийшов новий тренер, а я хочу довести йому свою спроможність. Але, якщо головний тренер Боруссії скаже, що я йому не потрібен – готовий перейти в Вест Гем ", – продовжив Ярмоленко.

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Але в цей момент представник лондонців повідомив, що вже розмовляв з президентом Боруссії і той поставив підпис. Залишилося домовитися лише з самим футболістом.

"Це все за день до початку збору. Мені абсолютно ніхто в Дортмунді не говорить, що ти йдеш. Я сказав: "Все. Не хочу тут більше перебувати". Мене навіть ніхто не запитав – чи хочу я. Мене це розлютило.

Клубний лікар першим мені написав, що завтра на тренування приїжджати не потрібно. Я ж ніколи не бачив президента Вест Гема, його сина. Не знав, як вони виглядають. Думав, що може це якийсь розвод.

Сказав, що нехай хоча б з Боруссії мені хтось повідомить. І тут через п'ять хвилин пише лікар. Потім набрав Ватцке", – підсумував свою розповідь футболіст в програмі Вацко Live.

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О
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1
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3
3
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1
0:1
0
4
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1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
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1
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3
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1
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1
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#
Команда
І
Г
О
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Чехія
1
2:0
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2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
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Португалія
0
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