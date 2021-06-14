14 червня 16:00 Відео
Шотландія 0
Чехія 2
14 червня 19:00 Відео
Польща 1
Словаччина 2
14 червня 45’
Іспанія 0
Швеція 0
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Ярмола тягне ще й як! Бурхлива реакція коментатора на гол Андрія

Олег Люлька Олег Люлька
14 червня, 21:46
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Україна чекала цього гола дев'ять років – дивіться непідробні емоції коментатора нашого YouTube-каналу ТуМатч Євгена Кучина після амстердамського шедевра від Ярмоли
Гол Ярмоленка і реакція коментатора Кучина
Гол Ярмоленка і реакція коментатора Кучина / Фото: Reuters, Сегодня|Спорт

Шикарний гол Андрія Ярмоленка в матчі Україна – Нідерланди 2:3 не тільки перервав рекордну безгольову серію чемпіонатів Європи у виконанні "синьо-жовтих", що тривала 552 ігрові хвилини і 9 календарних років, а й викликав бурю емоцій у коментатора нашого YouTube-каналу ТуМатч Євгена Кучина!

Зацініть божевільну реакцію Євгена на шедевр Ярмоленка!

"Ярмоленко на підступах до штрафного, Ярмоленко б'є – ой-ой-ой-ой-ой!!! Оце так гол! Це сто відсотків один з найкращих м'ячів у цьому турі. Класична історія для Андрія Ярмоленка – змістився з флангу в центр, пробив і-де-аль-но! У самісінький дальній кут воріт Стекеленбурга. А хтось казав, що Ярмоленко вже не тягне. Ярмола тягне ще й як!" – схопившись за голову, прокоментував гол вінгера Вест Гема Нідерландам Євген Кучин

Дивіться відео шедеврального гола Ярмоленка Нідерландам

Відзначимо, що до Ярмоленка востаннє збірна України забивала на Євро ще 11 червня 2012 року в Києві, коли дублем у ворота Швеції відзначився нинішній коуч "синьо-жовтих" Андрій Шевченко.

Читайте також: Відео дня! Син Ярмоленка докричався до тата в Амстердам з Лондона по ходу матчу

Для 31-річного Ярмоленка гол у ворота Нідерландів став 41-м у футболці збірної. У Шеви, найкращого бомбардира в історії нашої національної команди, 48 м'ячів.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 14 червня
0:2
Відео Про матч
1:2
Відео Про матч
0:0 (45’)
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 15 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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Середа, 16 червня
16:00
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