Ярмола тягне ще й як! Бурхлива реакція коментатора на гол Андрія

Україна чекала цього гола дев'ять років – дивіться непідробні емоції коментатора нашого YouTube-каналу ТуМатч Євгена Кучина після амстердамського шедевра від Ярмоли

Гол Ярмоленка і реакція коментатора Кучина / Фото: Reuters, Сегодня|Спорт

Шикарний гол Андрія Ярмоленка в матчі Україна – Нідерланди 2:3 не тільки перервав рекордну безгольову серію чемпіонатів Європи у виконанні "синьо-жовтих", що тривала 552 ігрові хвилини і 9 календарних років, а й викликав бурю емоцій у коментатора нашого YouTube-каналу ТуМатч Євгена Кучина!

Зацініть божевільну реакцію Євгена на шедевр Ярмоленка!

"Ярмоленко на підступах до штрафного, Ярмоленко б'є – ой-ой-ой-ой-ой!!! Оце так гол! Це сто відсотків один з найкращих м'ячів у цьому турі. Класична історія для Андрія Ярмоленка – змістився з флангу в центр, пробив і-де-аль-но! У самісінький дальній кут воріт Стекеленбурга. А хтось казав, що Ярмоленко вже не тягне. Ярмола тягне ще й як!" – схопившись за голову, прокоментував гол вінгера Вест Гема Нідерландам Євген Кучин

Дивіться відео шедеврального гола Ярмоленка Нідерландам

Відзначимо, що до Ярмоленка востаннє збірна України забивала на Євро ще 11 червня 2012 року в Києві, коли дублем у ворота Швеції відзначився нинішній коуч "синьо-жовтих" Андрій Шевченко.

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Для 31-річного Ярмоленка гол у ворота Нідерландів став 41-м у футболці збірної. У Шеви, найкращого бомбардира в історії нашої національної команди, 48 м'ячів.