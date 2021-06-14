Конфлікт між Ярмоленком і Марлосом. Що сталося в збірній України

Під час матчу з командою Нідерландів в Амстердамі Андрій підбадьорював партнерів, але ніякої сварки в роздягальні не було, розповів Ілля Забарний

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У неділю ввечері українська збірна поступилася Нідерландам в стартовому матчі чемпіонату Європи. На початку зустрічі Марлос вийшов на заміну замість травмованого Олександра Зубкова, а в другому таймі був замінений. Сьогодні з'явилися чутки, що в роздягальні "синьо-жовтих" був конфлікт між Андрієм Ярмоленком і Марлосом.

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Говорили, що вінгер Вест Гема на правах капітана висловлював претензії українському бразильцеві. Правда, сьогодні ніхто цю інформацію не підтвердив. А захисник Ілля Забарний в коментарі на YouTube-каналі УАФ спростував "інсайд":

"Конфлікту ніякого не було. Цю інформацію хтось придумав. У нас все добре".

Тим часом Циганков в збірній відновився після травми, над Зубковим ще чаклують.

Нагадаємо, Марлос грав з 13-й по 64-ю хвилину, поступившись місцем на полі Миколі Шапаренко. Пізніше журналіст Ігор Циганик також розповів, що ніяких "розборок" не було. Просто комусь захотілося зробити з мухи слона.

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