"Зінченко грав у Фоменка за гроші. Тисяча доларів – хвилина": Cкандалище в українському футболі

Журналіст Андрій Сеньків звинуватив колишнього тренера збірної України в тому, що той брав гроші за виклик футболістів до команди і надання їм ігрового часу

Олександр Зінченко і Михайло Фоменко / Фото: Getty Images

Гучний скандал в українській футболі. Ведучий ТаТоТаке Андрій Сеньків заявив, що тренерський штаб збірної України за Михайла Фоменка отримував гроші за ігрові хвилини Олександра Зінченка на Євро-2016.

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"Йшов 2016 рік. Зінченко, виступаючи за Уфу, провів за збірну кілька хвилин проти Іспанії. Його випускали, щоб заграти за Україну, щоб він не грав, наприклад, за Росію. Потім його не викликали ні на матчі плей-оф відбору зі Словенією, ні на товариські матчі з Уельсом і Кіпром".

Збірна України / Фото: УАФ

"І тут його викликають на товариський матч перед Євро, а потім беруть на сам турнір".

"Раніше, щоб отримати робочу візу в Англію, потрібно було відіграти за збірну 75% матчів за останні два роки. При цьому потрібно було, щоб твоя збірна була не нижче 70-го місця в рейтингу ФІФА. Якщо 75% матчів немає, збирається комісія, яка вирішує, чи можеш ти грати в АПЛ. 80% цих засідань закінчуються позитивно, тільки 20% – негативно".

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

"Тодішній керівник Уфи Шаміль Газізов вже мав на руках пропозицію МанСіті. Він продумав хід, щоб не було жодних засідань, щоб спокійно і гарантовано футболіста взяли до клубу АПЛ. Він звернувся до Михайла Фоменка з пропозицією".

"За нашою інформацією, тоді Фоменко робив такі речі. Було така назва – "діти Фоменка". Він викликав деяких футболістів, щоб отримати гроші. Він їх загравав, а потім агенти вибивали більше грошей у контрактах футболістів. Це дуже поширена практика в країнах третього світу – Нігерії, Камеруні і, звісно ж, в Україні".

"Наприклад, такі футболісти, як Ковпак, Путивцев або Пилявський, викликалися до збірної саме за такою схемою. Був задіяний і тренерський штаб. Точно знаю, що Заваров отримував гроші за те, що пролобіював виклик Валерія Федорчука в збірну України".

/ Фото: Getty Images

"Агенти Зінченка – росіяни, точно один із них – Алан Прудников. Вони разом із керівником Уфи звернулися до Фоменка з пропозицією. Зінченко не тільки повинен бути в збірній, але і грати там у кожному матчі".

"За моєю інформацією, не буду говорити тільки про Фоменка, може, навіть тренерський штаб, не знаю, як гроші ділилися, отримував одну тисячу доларів за кожну хвилину Зінченка на поле в матчі Євро-2016".

"Тоді Зінченко зіграв на Євро в усіх трьох матчах. Без компенсованого часу він провів на полі 96 хвилин – це десь 100 тисяч доларів. Він зіграв у товариських матчах перед Євро проти Албанії та Румунії, навіть забив гол останній. Невідомо, які були розцінки за спаринги і чи отримували за це гроші", – наводить слова Андрія Сеньківа Tribuna.com

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Раніше ми писали, що колишня коханка Мілевського звинуватила Зінченка в поразці від Нідерландів.